إيلون ماسك يكشف عن قدرات روبوت تسلا المخيف.. يشبه الإنسان وقادر على فعل كل شيء

في رسالة سابقة على X، قال إيلون موسك إن الروبوت الآلي لشركة Tesla Inc. المسمى Optimus يمكنه "القضاء على المهام الخطيرة والمتكررة والمملة". ويقترح مستقبلًا تندمج فيه الروبوتات في الحياة اليومية، لمساعدة الأشخاص في الأعمال المنزلية الدنيوية مثل غسل الأطباق أو العمل في ظروف خطرة. في رسالة بتاريخ 15 يناير 2023 على X، أظهر " ماسك " روبوتًا محسّنًا من نوع "أوبتيموس" وهو يطوي قميصًا بدقة بعد إخراجه من سلة صغيرة.

يتصور ماسك أن أوبتيموس هو إنسان آلي مصمم لأداء مجموعة واسعة من المهام، بدءًا من الأعمال المنزلية الوضيعة وحتى المهام المعقدة والخطيرة. الهدف هو إنشاء روبوت يتمتع بقدرات عالية وآمن وسهل التفاعل معه.

تستطيع تسلا الاستفادة من خبرتها في مجال البطاريات والمحركات الكهربائية لتطوير روبوتات بشرية بدلاً من السيارات الشبيهة بالروبوتات. كما أنها تستفيد من كميات كبيرة من بيانات القيادة الذاتية من مركباتها لتحسين الروبوتات الخاصة بها. ومع ذلك، فإنها لا تزال تواجه التدقيق فيما يتعلق بفعالية وسلامة ميزات الطيار الآلي والقدرة على القيادة الذاتية الكاملة، مع الانفصال بين ادعاءات الشركة التسويقية حول الميزات والأداء على الطريق.

لدفع Optimus نحو قدرات أكثر تقدمًا، تبحث Tesla عن عمال مؤهلين لمواصلة تطوير الروبوتات الخاصة بها وتبحث عن متخصصين في تخطيط الحركة ورؤية الكمبيوتر والهندسة الميكانيكية للتغلب على بعض التحديات الروبوتية المتبقية.

في حديثه في الاجتماع الصيفي لجمعية المحافظين الوطنية لعام 2017، تحدث " ماسك " بإسهاب عن ثورة الروبوتات القادمة، قائلاً: "سيكون هناك بالتأكيد اضطراب في الوظائف. لأن ما سيحدث هو أن الروبوتات ستكون قادرة على القيام بكل شيء بشكل أفضل منا. . .. أعني كلنا." على الرغم من التحذيرات بشأن التأثيرات على الوظائف، يشير ماسك أيضًا إلى أن الروبوتات والبشر يمكنهم العمل معًا بانسجام، ويمكن للبشر الاستفادة من الروبوتات لإدارة المهام الدنيوية أو المتكررة حتى يتمكنوا من قضاء الوقت في أنشطة ذات معنى أكثر.

يمثل Optimus Gen 2 أحدث جهود Musk لدفع حدود التكنولوجيا وإعادة تشكيل المستقبل. في حين أن المشروع لا يزال في مراحله الأولى، فإن سجل ماسك الحافل بالابتكار والتصميم يشير إلى أن أوبتيموس وغيره من الروبوتات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي (AI) يمكن أن تحدث تغييرًا تحويليًا في سوق العمل والحياة اليومية.

وفقًا للتقارير، تجري Microsoft Corp. وOpenAI (منشئو ChatGPT) محادثات لقيادة جولة تمويل بقيمة 500 دولار لشركة Figure AI، وهي شركة تقدم الروبوتات البشرية المتقدمة الخاصة بها.

وفي شهر يناير، قام الروبوت الخاص بالشركة، الشكل 01، بإعداد فنجان من القهوة على ماكينة كيوريج. تدعي الشركة أن الروبوت الخاص بها شاهد البشر وهم يصنعون القهوة لمدة 10 ساعات تقريبًا ليتعلم الحركات المختلفة المطلوبة من خلال التكنولوجيا التي تعمل بالذكاء الاصطناعي.

يحظى الروبوت الخاص بشركة Figure AI بالاهتمام بسبب قدراته الواضحة ودعمه من شركات التكنولوجيا الرائدة. وأقامت شراكة مع شركة BMW لتطوير روبوتات بشرية لخط التجميع حيث ستعمل هذه الروبوتات بأمان بجانب البشر لأداء مجموعة من المهام.