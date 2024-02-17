Epic تطلق واجهة متجر iOS في الاتحاد الأوروبي

أعلنت Epic Games للتو أن شركة Apple أعادت أخيرًا حساب مطور iOS الخاص بها في الاتحاد الأوروبي. وهذا يعني أن المطور يخطط لإطلاق واجهة متجر رقمية لأجهزة iOS في وقت ما من هذا العام. والأهم من ذلك، أن هذا سيسمح للمستخدمين بتنزيل Fortnite بسهولة على أجهزة iPhone.

وكشفت الشركة أنها ستعيد متجر الألعاب الخاص بها وFortnite إلى نظام التشغيل iOS مرة أخرى في شهر يناير، ولكن لم يكن من الواضح ما إذا كانت شركة Apple ستمنحها حساب مطور أم لا. يسهل هذا الحساب على المطورين توزيع التطبيقات والمحتوى عبر منصات Apple المختلفة.



وكل هذا بفضل قانون الأسواق الرقمية الجديد في الاتحاد الأوروبي، والذي يدخل حيز التنفيذ رسميا في السابع من مارس. ويصنف القانون الخدمات الكبيرة على أنها "حراس البوابة"، مثل متجر تطبيقات أبل، ويأمرها بأن تصبح قابلة للتشغيل المتبادل مع المنتجات المنافسة للبقاء في حالة امتثال. وفيما يتعلق بالتنفيذ في هذه الحالة، ستلزم DMA جميع المطورين بتلقي المدفوعات وتوزيع التطبيقات على iOS من خارج متجر التطبيقات الرسمي. لا تزال التطبيقات التي تبيعها منصة مبيعات خارجية بحاجة إلى موافقة Apple، من خلال عملية التوثيق الخاصة بالشركة، لاكتشاف المحتوى الذي قد يكون ضارًا وإزالته.

كان هناك الكثير من الخلافات بين Apple وEpic منذ أن بدأت الشركة الأخيرة في استخدام خيار الدفع داخل التطبيق الخاص بها في إصدار iOS من Fortnite. باستخدام معالجة الدفع الخاصة بها، فإن نسبة 30 بالمائة من الترقيات التجميلية وتعزيزات الطاقة التي باعتها للاعبي Fortnite لم تعد تصل إلى جيوب Apple. أدى هذا إلى إطلاق معركة قانونية طويلة في الولايات المتحدة حول ما إذا كان نهج "الحديقة المسورة" الذي تتبناه شركة أبل مخالفاً للمنافسة أم لا. رفعت Epic دعوى قضائية ضد Apple وحظرت Apple Epic من منصتها.

أصدر أحد القضاة مؤخرًا أمرًا قضائيًا دائمًا يمنح المطورين طريقة لتجنب خفض المبيعات بنسبة 30 بالمائة الذي تحصل عليه شركة Apple عبر نظام الدفع الداخلي الخاص بها. يبدو أن هذا لا يرضي أيًا من الشركتين. لم تكن شركة Apple سعيدة بإجبارها على السماح بخيارات الدفع التابعة لجهات خارجية على نظامها الأساسي. لم تكن Epic راضية عن لغة الأمر القضائي، الذي تقرر فيه أن شركة Apple لا تحتكر ألعاب الهاتف المحمول ولم تنتهك قانون مكافحة الاحتكار من خلال حظر أسواق التطبيقات المنافسة.



يُسمح لشركة Apple أيضًا بترتيب هياكل الرسوم لثني المطورين عن استخدام خيار الدفع التابع لجهة خارجية. من المتوقع على نطاق واسع أن الحكم، في وضعه الحالي، لن يقلل من نسبة مبيعات Apple الحالية البالغة 30 بالمائة من مبيعات متجر التطبيقات بأي طريقة ذات معنى. استأنفت كلا الشركتين. وأيدت محكمة الاستئناف بالدائرة التاسعة في كاليفورنيا أحكام محكمة المقاطعة. ورفعت الشركات طعونها إلى المحكمة العليا في الولايات المتحدة، لكن المحكمة رفضت الاستماع إليها. هذا هو المكان الذي نقف فيه الآن.

وبما أن كل هذا كان يحدث على هذا الجانب من البركة، فقد أصدر الاتحاد الأوروبي قانون الأسواق الرقمية المذكور أعلاه، والذي أجبر أيضًا شركة أبل على السماح بواجهات متاجر الطرف الثالث على أجهزة iOS. لا توجد معركة قانونية مستمرة في أوروبا بين الشركتين، لذلك سيتمكن سكان الاتحاد الأوروبي من لعب Fortnite مرة أخرى. سيتعين على الأمريكيين الاعتماد على Xbox Cloud Gaming أو GeForce Now لتشغيل لعبة إطلاق النار الشهيرة على أجهزة Apple الخاصة بهم.

على أية حال، ربما تهدأ الأمور قليلاً بين الشركتين. ومن الجدير بالذكر أن ديزني اشترت مؤخرًا حصة في Epic Games بقيمة تصل إلى 1.5 مليار دولار. من المعروف أن Apple وDisney مريحان بشكل خاص.