المنيا تنظم قافلة بيطرية في أبوقرقاص

نفذت مديرية الطب البيطري بالمنيا، قافلة بيطرية ارشادية وعلاجية مجانية ، بقرية منشية الزعفران بمجلس قروى الفكرية بمركز ومدينة أبوقرقاص جنوب المنيا ، تحت رعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا .

يأتي ذلك في إطار الإهتمام بالثروة الحيوانية ، وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية ، وتكثيف القوافل لتوفير الخدمات البيطرية للقرى النائية والأكثر احتياجاً.

من جانبه أوضح الدكتور فتحي عبد العال مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، أن القافلة البيطرية الإرشادية العلاجية ، قدمت التوعية الإرشادية للمواطنين ، من خلال تنظيم مجموعة من اللقاءات الإرشادية والوقائية ، من خلال فرق التحصين .

وتم فحص ٢٠ رأس ماشية ، ورش ٢٥٠ رأس من الأبقار والأغنام ، وتقديم العلاج اللازم بالمجان، مؤكداً مدير الطب البيطري ، أن المديرية لا تألو جهداً في تنفيذ حملات بيطرية إرشادية مكثفة ، للحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة بالمحافظة .‎

وكانت مديريةالطب البيطري بالمنيا ، قد نظمت الحملة القومية لتحصين رؤوس الماشية من الأبقار، والأغنام، والماعز، ضد مرض الجلد العقدى ، بجميع الوحدات البيطرية المنتشرة بمراكز وقرى المحافظة، للحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها، خلال شهر يناير الماضي، وذلك لتقديم خدماتها من خلال اللجان الطبية الوقائية بقرى المحافظة في 120 لجنة فرعية ، و4 لجان مركزية وقائية مجهزة بكل التجهيزات والأدوات اللازمة، بالإضافة إلى لجان التأمين والترقيم والتسجيل للماشية ولجان التوعية مع لجان متابعة من الإدارات المختصة من المديرية ومديري الإدارات للمتابعة وتذليل العقبات لإنجاح فعاليات الحملة.