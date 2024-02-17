جوجل تقدم إصدارًا من أداة Hold for Me إلى المزيد من الهواتف وسطح المكتب عبر البحث

يعد الانتظار في الانتظار طريقة رائعة لسماع نفس الأغنية الموسيقية الغريبة مرارًا وتكرارًا، ولكنه بخلاف ذلك يعد مضيعة للوقت. عالجت جوجل المشكلة في هواتف Pixel الخاصة بها في عام 2020 عبر أداة “Hold for Me”، والتي ستنتظر في قائمة الانتظار وتنبهك عندما يلتقط شخص فعلي. والآن، يتم اختبار ميزة مشابهة جدًا على بحث Google.

سيقوم برنامج "التحدث إلى ممثل مباشر" المسمى بشكل مناسب بالاتصال بالشركة نيابة عنك، والتنقل عبر قوائم الهاتف المختلفة، والانتظار في الانتظار، ثم إعلامك عندما يكون الإنسان الفعلي جاهزًا للتحدث. وهي متاحة حاليًا كميزة تجريبية لمختبرات البحث وقد تم رصدها في الأصل بواسطة مستخدم X يُدعى ستيرلنج.

هذا في الواقع يذهب أبعد قليلاً من ميزة Pixel الحصرية. تتوفر ميزة "التحدث إلى ممثل مباشر" على أي هاتف تقريبًا ومعظم أجهزة الكمبيوتر، في حين أن ميزة "الانتظار من أجلي" مخصصة لطرز Pixel 3 والأحدث. كما أنه سيبدأ المكالمة بالفعل في المقام الأول. يجب على مالكي Pixel تمكين ميزة Hold for Me بمجرد بدء المكالمة بالفعل.

وإليك كيف يعمل. عندما تبحث عن أرقام خدمة العملاء، سترى مطالبة "التحدث إلى ممثل مباشر". بمجرد النقر على المطالبة، سيتم توجيهك للإجابة على بعض الأسئلة المتعلقة بالغرض من المكالمة. على سبيل المثال، قد ترغب في تحديث حجز شركة طيران أو إلغاء رحلة طيران. سيطلب النظام رقمك وهذا كل شيء. ستتلقى تحديثات عبر الرسائل النصية القصيرة فيما يتعلق بأوقات الانتظار وستتصل بك Google عندما يكون مندوب الخدمة على الخط.

هناك بعض المحاذير. هذه ميزة تجريبية، لذا فهي عرضة للأخطاء، ولا تعمل مع كل رقم خدمة عملاء موجود. وهي متخصصة حاليًا في شركات الطيران وشركات الاتصالات وتجار التجزئة الكبار ومقدمي التأمين وشركات البريد وغيرها، وفقًا لقائمة حصلت عليها 9to5Google.

"التحدث إلى ممثل مباشر" متاح حاليًا للمقيمين في الولايات المتحدة عبر مختبر البحث الخاص بالشركة. إذا كنت من مستخدمي Search Lab، فيمكنك الوصول إلى الأداة على تطبيق Google لنظامي التشغيل Android وiOS، وكذلك عبر Chrome لسطح المكتب. ولم تذكر الشركة متى سيتم طرح هذا على نطاق أوسع.