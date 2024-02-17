هل تخرج Microsoft من أعمال وحدة التحكم

بعد الاستماع إلى Xbox Podcast، حيث أعلنت الشركة أنها ستجلب أربعة ألقاب قديمة إلى وحدات تحكم غير تابعة لـ Xbox، خطر سؤال: لماذا تحتاج Microsoft، شركة البرمجيات والخدمات، إلى أعمال وحدة التحكم؟

تم طرح نفس السؤال عندما أعلنت The Rock عن وحدة تحكم Xbox الأصلية في عام 2001، لكن الصناعة تغيرت كثيرًا خلال 23 عامًا، ويستحق الأمر طرحها مرة أخرى. Microsoft، بعد أن كافحت في البداية لإحداث تأثير مع Xbox، رسخت نفسها بقوة كأفضل لاعب مع Xbox 360، قبل أن تستقر في المركز الثاني مع Xbox One وتجد نفسها حاليًا في المركز الثالث بعيدًا مع وحدات تحكم Xbox Series.

بقدر ما تغيرت الصناعة، لم تتغير أي شركة فيها أكثر من مايكروسوفت. وهي الآن ناشر ضخم للألعاب، مع أكثر من 30 استوديوًا داخليًا. العديد من فرق التطوير هذه مشهورة عالميًا، ولها تاريخ غني ومتعدد المنصات. كما أنها المشغل لواحدة من أكبر خدمات اشتراك الألعاب في العالم، Game Pass. لقد كانت خطة مايكروسوفت واضحة ليراها الجميع: بيع وحدة تحكم وزيادة بيع خدمة اشتراك مليئة بالألعاب التي يتم إنتاجها بسعر التكلفة بواسطة الاستوديوهات الداخلية.

هناك مشكلة واحدة فقط: ليس لديها جمهور

ستكون لعبة Diablo IV، التي تم إصدارها في 5 يونيو 2023، أول لعبة من ألعاب Activision Blizzard متوفرة على Game Pass الشهر المقبل. (عاصفة ثلجية قوية الترفيه)

شهدت سنوات الوباء نموًا سريعًا في Game Pass، الذي ارتفع من 10 ملايين مشترك في أبريل 2020 إلى 25 مليونًا في يناير 2022. ومنذ ذلك الحين، أضاف 9 ملايين مشترك فقط، ويبلغ الإجمالي الحالي 34 مليونًا. التحذير من هذه الإحصائية هو أن Microsoft أعادت تسمية خدمة Xbox Live Gold الخاصة بها، والتي كان لديها 11.7 مليون مشترك في عام 2022، إلى Game Pass Core. أخبرت الشركة The Verge وأكدت لاحقًا لـ Engadget أن مشتركي Core تم تضمينهم في 34 مليونًا، مما يشير إلى أن العدد الإجمالي لمشتركي Xbox ظل ثابتًا منذ عام 2022، على الرغم من أن مزيج مشتركي Ultimate وCore قد يكون أكثر ملاءمة.

لقد ولت منذ فترة طويلة أي أفكار مفادها أن Game Pass يمكن أن يحاكي عقد النمو الذي حققته Netflix، ولكن هناك فرق حاسم بين الخدمتين: لا تحاول Netflix بيع عملائها صناديق بقيمة 400 دولار لمشاهدة Netflix.

لقد كافحت مايكروسوفت مع ازدواجية استراتيجية الألعاب الخاصة بها: تتطلب خدمة الاشتراك تحريكًا مستمرًا للمحتوى حتى تشعر بأنها جديرة بالاهتمام، لكن وحدة التحكم تتطلب "بائعي النظام" الذين يجذبون الناس لشرائها على حساب المنافسة. هذه أشياء مختلفة تمامًا، بميزانيات وجداول زمنية مختلفة تمامًا. بغض النظر عن مدى جاذبيتها، فإن Game Pass ليست بائعًا للنظام في حد ذاتها.

في حين قامت مايكروسوفت بموازنة أهدافها المزدوجة المتمثلة في نمو خدمة Game Pass ومبيعات وحدات التحكم، إلا أن منافسيها سرقوا جمهورها. تركز شركتا Nintendo وSony بشكل مكثف على التجارب الحصرية لعملائهما، والتي يعتبرها كلاهما مفتاحًا لبيع وحدات التحكم. وجدت Microsoft مرة أخرى أن مبيعات أجهزتها تفوق مبيعات شركة Sony بنسبة 2:1، ومن المحتمل أن تكون مبيعات Switch قد تجاوزت مبيعات وحدات تحكم Xbox One وXbox Series مجتمعة. في حين أن سوني تتفهم بشكل متزايد قوة سوق أجهزة الكمبيوتر الشخصية، ولا تزال نينتندو تحافظ على اثنين على الأقل من ألعابها المحمولة التي تدر الأموال، إلا أن هناك فرصة ضئيلة لتغيير استراتيجية وحدة التحكم الشاملة لأي من الشركتين.

يُشاع أن Pentiment، التي تم إصدارها في 15 نوفمبر 2022، هي واحدة من أولى ألعاب Xbox الحصرية القادمة إلى وحدات التحكم الأخرى. (مايكروسوفت)

إن تعهد Microsoft بإحضار أربعة ألقاب غير مسماة إلى "وحدات تحكم أخرى" أمر مثير للاهتمام. لقد اشتركت في Game Pass، لكنني لست متأكدًا من أنني كنت سأدفع 30 دولارًا مقابل لعبة Hi-Fi Rush أو 40 دولارًا مقابل لعبة Grounded، بغض النظر عن مدى استمتاعي بأي من هاتين اللعبتين. من الطريقة التي وصف بها رئيس Xbox، Phil Spencer، المجموعة الرباعية متعددة المنصات للشركة، يبدو أن هناك فرصة معقولة لأن تكون هذه الألعاب، جنبًا إلى جنب مع Pentiment وSea of Thieves، موضوع هذه التجربة:

"لقد نظرنا إلى الألعاب التي مضى عليها أكثر من عام... بعض الألعاب عبارة عن ألعاب موجهة من المجتمع، وألعاب جديدة، ونوع من التكرارات الأولى للامتياز الذي وصل إلى إمكاناته الكاملة، على سبيل المثال، على Xbox والكمبيوتر الشخصي... اثنتان من هذه الألعاب الألعاب الأخرى هي ألعاب أصغر حجمًا لم يكن من المفترض حقًا أن يتم إنشاؤها كنوع من الألعاب الحصرية للمنصة وكل الضجة التي تدور حول ذلك، ولكن الألعاب التي أرادت فرقنا حقًا البدء في بنائها والتي نحب دعم المساعي الإبداعية عبر استوديوهاتنا بغض النظر عن الحجم ".

إن نقل هذه العناوين الأربعة إلى منصات أخرى لن يفعل الكثير لتغيير حظوظ مايكروسوفت. نعم، يسعدني أن المزيد من الأشخاص سيحصلون على فرصة لعب Hi-Fi Rush وPentiment، وأنا متأكد من أن Microsoft ستجني بعض المال من مالكي Switch وPlayStation. ولكن من وجهة نظر مايكروسوفت، لماذا تعطي جمهورك المحتمل أربعة أسباب أقل لشراء جهاز إكس بوكس؟

من الواضح أن البث السحابي والقدرة على تحويل أي شاشة إلى جهاز Xbox هي خطة طويلة المدى لشركة Microsoft. لقد كان هناك بعض التقدم في الحصول على تطبيقه على المزيد من المنصات، ولكن القليل من أجهزة التلفاز أو صناديق البث تدعم تطبيق Microsoft Game Pass للبث السحابي، ولا يزال Xbox Cloud غير قريب بما يكفي من اللعب المحلي ليكون خيارًا قابلاً للتطبيق للعديد من الألعاب. تظهر الخيارات الأكثر تكلفة مثل GeForce Now بعض الأمل، ولكن من الواضح أن الألعاب السحابية لن تكون منصة ألعاب أساسية قابلة للحياة للجماهير لسنوات عديدة.

وفي هذه الأثناء، ماذا تفعل مايكروسوفت؟ من المحتمل أننا نقترب من منتصف الطريق لجيل وحدة التحكم هذا، وأنظمته الحالية لديها جمهور صغير نسبيًا. تتباطأ اشتراكات Game Pass، ولا توجد طريقة قابلة للتطبيق للاعبي PlayStation أو Switch الذين لا يمتلكون جهاز كمبيوتر شخصيًا للألعاب لتشغيل ألعاب Xbox. إنه يشبه إلى حد كبير جيل Xbox One، باستثناء أن Microsoft تمتلك الآن ما يقرب من 76 مليار دولار من استوديوهات الألعاب. في هذا المشهد، من السهل فهم الشائعات حول إصدار ألعاب Xbox عالية المستوى على وحدات تحكم أخرى بعد فترة حصرية قصيرة.

إن اقتصاديات صنع ألعاب كبيرة لجماهير صغيرة أمر صعب. يبدو أن عام 2024 سيكون عامًا أفضل لشركة Microsoft، مع ظهور عناوين الطرف الأول مثل Hellblade II وIndiana Jones وGreat Circle وAvoed في الطريق. ولكن حتى مجتمعة، يبدو من غير المرجح أن تؤدي هذه العناوين إلى زيادة مبيعات Xbox أو اشتراكات Game Pass بشكل كبير. قليل من اللاعبين على استعداد للالتزام بوحدة تحكم ثانية، ناهيك عن وحدة ثالثة.

باعتبارك لاعبًا من الدرجة الثالثة في سوق وحدات التحكم، لا يوجد طريق سهل لتحقيق النجاح. إن إصدار عناوين AAA على PlayStation من شأنه أن يزيد من مبيعات ألعاب Microsoft بشكل كبير، ولكنه قد يمحو أيضًا أهمية امتلاك جهاز Xbox. من المحتمل أن تتمكن Microsoft من التحول إلى منصات متعددة مع الحفاظ على أعمال وحدة التحكم إذا كان لديها بعض امتيازات AAA الحقيقية التي تتراجع عنها، ولكن على الرغم من إنفاق 69 مليار دولار على Activision Blizzard، فقد وافقت على عدم جعل بائع النظام الجديد، Call of Duty، حصريًا لـ Xbox حتى عام 2034. Halo و Forza ليسا كافيين في عام 2024.

لذا، ربما حان الوقت لشركة Microsoft للتوقف عن تصنيع وحدات التحكم، والتركيز فقط على أن تصبح أكبر شركة في مجال الألعاب. كنت أقترح أن هذه كانت الخطة تقريبًا، لولا تأكيد فيل سبنسر أن الأجهزة المستقبلية كانت في الطريق. من الواضح أنه ليس من الممكن التخلي عن جيل وحدة التحكم هذا، ولكن من المؤكد أنه من الممكن البدء في التخطيط لخروج أنيق من الأجهزة من خلال التطوير لمنصات منافسة.

إذا كانت مايكروسوفت تؤمن بالانتقال إلى الألعاب السحابية، فلا ينبغي لها أن تخطط لإصدار وحدة تحكم من الجيل التالي. لماذا تستمر في خسارة حرب وحدة التحكم التي تعتقد أنها على وشك الانتهاء؟ إن التراجع عن منافستها مع Sony والتركيز على صنع أفضل الألعاب لأكبر عدد من الجمهور من شأنه أن يضع قسم Xbox في أقوى وضع للاستفادة من مستقبل ما بعد وحدة التحكم. يبيع الناشرون مثل Ubisoft وEA بالفعل اشتراكات على متجر PlayStation، ويمكن لشركة Microsoft أيضًا ذلك - من المحتمل أن يكون الاشتراك في كل لعبة من ألعاب Call of Duty وBethesda مناسبًا بشكل جيد مع لاعبي PlayStation.

بينما تنتظر Microsoft أن تصبح الألعاب السحابية قابلة للتطبيق لمليارات اللاعبين النشطين حول العالم، فإن أفضل مكان لألعابها وGame Pass، قد يكون PlayStation وSwitch والكمبيوتر الشخصي.