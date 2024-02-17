جوميز يلقي محاضرة فنية للاعبي الزمالك قبل انطلاق التدريبات الجماعية اليوم

ألقى البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، محاضرة فنية على اللاعبين، قبل انطلاق التدريبات الجماعية للأبيض اليوم السبت على الملعب الفرعي بالدفاع الجوي، استعداداً للقاء الإسماعيلي المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.

وشهدت المحاضرة حديث مطول من جوميز بخصوص العديد من الجمل الفنية المراد تنفيذها خلال المران، كما حرص المدير الفني على منح اللاعبين بعض التعليمات الخاصة قبل بدء التدريب.

‎عقد البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي، قبل انطلاق التدريبات الجماعية للأبيض اليوم السبت على الملعب الفرعي بالدفاع الجوي استعداداً لمواجهة الإسماعيلي المقبلة في مسابقة الدوري .

وشهدت الجلسة حديث بين المدير الفني وطبيب الفريق بشأن اللاعبين المصابين وموقف البرنامج التأهيلي والعلاجي الخاص بهم، لمعرفة موعد عودتهم للتدريبات الجماعية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم 19 فبراير الجاري في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.‎