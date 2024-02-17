منافسات قوية ببطولة الجمهورية للأندية للتايكوندو

تنطلق اليوم السبت منافسات اليوم الثالث لبطولة الجمهورية للأندية للتايكوندو فوق 17 عاما وتحت 17 عاما والمقامة حاليا بالمدينة الرياضية ببورسعيد، على مدار 4 أيام حتي 18 فبراير الجاري .

وتشهد منافسات البطولة مشاركة 992 لاعبا ولاعبة يمثلون 202 نادي وهيئة من جميع أنحاء الجمهورية.

وشهدت منافسات اليوم الثاني للبطولة أمس إقامة فاعليات 7 أوزان للشباب تحت 17 سنة و تستكمل اليوم باقي منافسات الشباب بالإضافة إلي إقامة 5 أوزان للكبار فوق 17 سنة

تأتي البطولة ضمن البطولات التي يستحق عنها درجات الحافز الرياضي حيث شهد اليوم الثاني حضور وفد من قبل وزارة الشباب والرياضة للإشراف علي البطولة الدكتور احمد نصر الدين مدير إدارة التكريم بالوزارة ، الدكتور الجبالي عبد المجيد الجبالي مدير إدارة الأندية بالوزارة ، الدكتور أحمد عاطف امين اخصائي رياضي بإدارة الهيئات ، الدكتور أحمد زينهم عبد الواحد اخصائي رياضي بالإدارة العامة للكوادر

من جانب الاتحاد المصري للتايكوندو شهدت البطولة حضور منافسات اليوم الثاني العميد خالد محمود نائب رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو والمهندس محمد عجيزة عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على منتخب مصر الاول للتايكوندو والمحاسب حازم قنديل عضو مجلس الإدارة والمشرف على منتخبات الباراتايكوندو والدكتور حسن كمال عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة الطبية باللجنة الأوليمبية المصرية و العقيد علاء الهواري عضو مجلس إدارة الاتحاد والدكتور حاتم كمال مدير النشاط ورئيس لجنة المسابقات بالاتحاد .