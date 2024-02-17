الزمالك يواجه دجلة والأهلي ضد الزهور بالجولة الثانية لدور التصنيف بدورى سيدات الطائرة

تقام اليوم السبت، مباريات الجولة الثانية من دور الـ8 للتصنيف بدورى سيدات الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2023/2024 على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر التى تستضيف المنافسة على مدار يومين.

وتشهد منافسات اليوم مواجهات بين كل من، الشمس مع سبورتنج و سموحة مع الصيد والزهور مع الأهلى ووادى دجلة مع الزمالك.

وشهدت منافسات الجولة الأولى أمس فوز كل من: سموحة على الصيد 3/2 و سبورتنج على الشمس 3/1 و الزمالك على وادى دجلة 3/0 و الأهلى على الزهور 3/0 .

والفرق الأربعة الفائزة من مجموع اللقائين فى كل مجمعة تصنف فى المستوى الأول والفرق الخاسرة ضمن المستوى الثانى، لتحديد أطراف الدور المقبل " البلاى أوف".