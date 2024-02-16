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السبت 17 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

موعد مباراة الأهلي المقبلة أمام ميدياما في دوري أبطال إفريقيا

بوابة الوفد الإلكترونية

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا وذلك عندما يواجه ميدياما الغاني.

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الأهلي يستمر في صدارة ترتيب مجموعته بدوري أبطال إفريقيا

وكان الأهلي قد تعادل مع مع شباب بلوزداد الجزائري بدون اهداف خارج الديار في إطار مواجهات دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

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الأهلي يستمر في صدارة ترتيب مجموعته بدوري أبطال إفريقيا

ويتصدر الأهلي ترتيب المجموعة الرابعة في دوري أبطال إفريقيا برصيد 6 نقاط، بينما ميدياما برصيد 4 نقاط في المركز الرابع والأخير.

موعد مباراة الأهلي وميدياما الغاني

تقام مباراة الأهلي وميدياما يوم الجمعة المقبل الموافق 23 فبراير الجاري في غانا، في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت مصر، السابعة مساء بتوقيت السعودية. 

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