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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

بتهمة سبّ مدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات ..أولى جلسات  طعن مرتضى منصور على حكم حبسه 6 أشهر..غدًا

بوابة الوفد الإلكترونية

تعقد  محكمة النقض غدا السبت، أولى جلسات  الطعن المقدم من  المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، على حكم حبسه 6 أشهر بتهمة سبّ وقذف لمياء خيري، المدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات أثناء أدائها عملها وفحص ملفات وميزانية النادي.

 بتهمة سبّ  مدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات ..أولى جلسات  طعن مرتضى منصور على حكم حبسه 6 أشهر..غدًا

وقضت محكمة جنح الاقتصادية بحبس مرتضى منصور 6 أشهر في اتهامه بالتعدي بالسبّ على "خيري"، كما قررت المحكمة تغريم المتهم 20 ألف جنيه.

واتهمت النيابة العامة المذكور بأنه خلال الفترة من 2021/4/10 حتى 2021/12/14 قذف المجنى عليها بسبب أداء وظيفتها بأن أسند إليها بموجب أفعال متعددة متلاحقة من خلال حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي أمورًا لو صحت لأوجبت عقابها واحتقارها بين أهل وطنها بالإضافة إلى سب المجنى عليها وتعمد إزعاجها باستخدام أجهزة الاتصالات.

وأحيل المتهم الى المحكمة التي أصدرت حكمها المتقدم.

وكانت محكمة النقض قضت بجلسة 2023/2/25 برفض طعن مرتضى منصور على حكم حبسه شهر مع النفاذ بتهمة سب وقذف محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلى، وتم ترحيله فى ذات اليوم إلى سجن وادى النطرون حيث قضى عقوبة الحبس شهر وترتب على هذا الحكم عزله من رئاسة نادى الزمالك.

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