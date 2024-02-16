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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

أسطورة ليفربول: "محمد صلاح سيكون ملكًا للسعودية"

محمد صلاح
محمد صلاح

علق مارك لورينسون، أسطورة ليفربول، على مستقبل النجم المصري محمد صلاح مع الريدز خلال الموسم المقبل، في ظل التكهنات حول رحيله عن الفريق الإنجليزي.

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وأكد لورينسون أن الملك المصري سيرحل عن صفوف الريدز وينتقل للدوري السعودي خلال الموسم المقبل.

تصريحات أسطورة ليفربول 

تحدث لورينسون في تصريحات نشرتها صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، حيث قال: "بالتأكيد محمد صلاح سيغادر ليفربول هذا الصيف بنسبة 100%".
وتابع: "ما يحدث هذا الموسم بغض النظر عنه، فأنا أعتقد أنه كان هناك اتفاق في الصيف الماضي، ولكنه سيذهب ويلعب في مكان مثل المملكة العربية السعودية".
وأردف أسطورة ليفربول تصريحاته: "أرغب في حصول ليفربول على رسوم كبيرة وباهظة، ويحصل على بدلاء له، محمد صلاح سيكون ملكًا في السعودية".

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