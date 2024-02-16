اقرأ غدًا بالوفد.. مصر تحذر إسرائيل من أي عمل عسكري في رفح

تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا السبت، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "مصر تحذر إسرائيل من أي عمل عسكري في رفح".

يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

القاهرة تطالب المجتمع الدولي بالضغط على تل أبيب لوقف الحرب

وزير المالية: مصر قادرة على استعادة الاستقرار للاقتصاد

حزمة حوافز جديدة لجذب المستثمرين ومنح امتيازات للقطاع الخاص

الأمم المتحدة تحذر من التهجير القسري للفلسطينيين

وفاة زعيم المعارضة الروسي في السجن

النزوح كارثة بشعة على المنطقة ومصادر تتوقع هدنة مع حلول شهر رمضان

د. وجدي زين الدين يكتب: الديمقراطية والتحديات الواسعة