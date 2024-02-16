الغيابات صداع في رأس جوارديولا قبل لقاء مانشستر سيتي وتشيلسي

يعاني مانشستر سيتي من الغيابات المؤثرة التي تضرب صفوفه في الفترة الحالية وذلك قبل المواجهة المنتظرة أمام تشيلسي ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرون من الدوري الإنجليزي.

ويستقبل ملعب الاتحاد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي غداً السبت في الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي اليوم غياب جاك جريليش وجفاريدول عن مباراة تشيلسي بسبب الإصابة بينما سيتم تقييم حالة برناردو سيلفا في تدريب اليوم، كما عاد كل من ماتيو كوفاسيتش، وسيرجيو جوميز إلى التدريبات.

ويحتل مانشستر سيتي وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 52 نقطة بفارق نقطتين فقط عن ليفربول المتصدر، بينما يحتل تشيلسي المركزالعاشر برصيد 34 نقطة.