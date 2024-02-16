تأهل أحمد المراغي وجنى محمود لنهائيات كأس العالم للجمباز الفني

تأهل أحمد المراغي لاعب المنتخب الوطني للجمباز إلى نهائي منافسات جهاز العقلة، ببطولة كأس العالم للجمباز الفني المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 المقامة حاليا في القاهرة بمشاركة 70 دولة.

واحتل المراغي المركز الخامس في تصفيات جهاز العقلة بمجموع نقاط 14.070 نقطة، ليحجز لنفسه مكانا ضمن أفضل 8 لاعبين على مستوى العالم.

وفي منافسات جهاز الحركات الأرضية تأهلت جنى محمود لاعبة منتخب مصر إلى الدور النهائي بعد أن قدمت أداء مميز في مرحلة التصفيات.

واحتلت جنى محمود المركز السادس في تصفيات جهاز الحركات الأرضية بمجموع نقاط 12.630، لتحجز لنفسها أيضا مكانا وسط أفضل 8 لاعبات على مستوى العالم.

ويشارك فى نسخة هذا العام من البطولة 70 دولة بإجمالي 293 لاعبا ولاعبة كأكبر عدد من الدول في بطولات كأس العالم يمثلهم جميع أبطال العالم العالميين والأولمبيين.



وكان الاتحاد الدولي للجمباز قد منح مصر في وقت سابق شرف استضافة البطولة على مدار ثلاث سنوات متتالية 2022 و2023 و2024 مع قطر وألمانيا وأذربيجان.

ويخوض منتخب مصر للجمباز البطولة بقائمة مكونة من



فني آنسات:

نانسي طمان - جنى عبد السلام - جنى محمود - جودي عبد الله - ندى عبد الرحمن.

والجهاز الفني :

كابتن زكريا محي الدين المدير الفني وكابتن عمر حسن

وكابتن رضوي الجوهري



فني رجال:

علي زهران - عمر عصام - عمر العربي - عبد الرحمن عبد الحليم - محمد منتصر عفيفي - أحمد المراغي.

والجهاز الفني للرجال:

الدكتور جمال مطر المدير الفني والخبير الاوكراني يفجيني كوزن وكابتن عرفات محمود وكابتن شريف جودت وكابتن محمد عبد الروؤف وكابتن احمد عبدالرحيم وكابتن مصطفي عمر