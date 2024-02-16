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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الأمين العام لحزب الله: إسرائيل ستدفع الثمن

حسن نصر الله، الأمين
حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله

أكد حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله، أن العدوان الإسرائيلي الذى حصل على مدينة النبطية والصوانة هو تطور يجب التوقف عنده، لأنه استهدف المدنيين، موضحًا بأن ما حصل “أمرًا متعمدًا”.

وقال نصر الله، في خطاب بثه التلفزيون، أمام استهداف المدنيين أقول إن هدف إسرائيل، من خلال قتل المدنيين الضغط على المقاومة لتتوقف عن مساندة غزة، والجواب على المجزرة يجب أن يكون مواصلة العمل المقاوم في الجبهة وتصعيده".

وأضاف  الأمين العام لحزب الله، :" استهداف المدنيين لا يمكن أن يترك واستهداف المقاومة لكريات شمونة بعدد من صواريخ فلق و كاتيوشا  كان ردا أوليا، وإسرائيل ستدفع ثمن قتل المدنيين دماء".

وأكمل حديثه قائلا: “نملك قدرة صاروخية دقيقة قادرة على بلوغ إيلات”.

يأتي حديث نصر الله في ظل المحاولات الدولية لمنع تمدد الحرب في غزة  إلى لبنان، حيث تعلو المخاوف من انفجار الوضع إثر التصعيد المستمر.

ودخل حزب الله اللبناني على خط الصراع بين إسرائيل و حركة حماس منذ أكتوبر الماضي.

ويتبادل الحزب مع الجيش الإسرائيلي الهجمات بشكل يومي على مدار الأشهر الماضية، عبر الحدود بين لبنان وإسرائيل.

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