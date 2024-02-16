OpenAI تطلق Sora.. يحول النصوص إلى مقاطع فيديو

تقوم أداة Sora لتحويل النص إلى مقاطع فيديو من OpenAI بإنشاء مقاطع فيديو عالية الجودة تصل مدتها إلى دقيقة واحدة. (أوبن آي)

أعلنت OpenAI يوم الخميس عن Sora، وهو نموذج جديد تمامًا يُنشئ مقاطع فيديو عالية الوضوح يصل طولها إلى دقيقة واحدة من المطالبات النصية. ولن يكون Sora، الذي يعني "السماء" باللغة اليابانية، متاحًا لعامة الناس في أي وقت قريب. وبدلاً من ذلك، تعمل شركة OpenAI على إتاحتها لمجموعة صغيرة من الأكاديميين والباحثين الذين سيقومون بتقييم الضرر واحتمال إساءة استخدامه.

وقالت الشركة على موقعها على الإنترنت: “إن Sora قادر على إنشاء مشاهد معقدة بشخصيات متعددة، وأنواع محددة من الحركة، وتفاصيل دقيقة للموضوع والخلفية”. "لا يفهم النموذج ما طلبه المستخدم في الموجه فحسب، بل يفهم أيضًا كيفية وجود هذه الأشياء في العالم المادي."

يُظهر أحد مقاطع الفيديو التي أنشأتها Sora والتي شاركتها OpenAI على موقعها على الإنترنت زوجين يسيران في مدينة طوكيو المغطاة بالثلوج بينما تتطاير بتلات أزهار الكرز وندفات الثلج حولهما.

يقول OpenAI أن النموذج يعمل نتيجة "للفهم العميق للغة"، مما يتيح له تفسير المطالبات النصية بدقة. ومع ذلك، مثل جميع مولدات الصور والفيديو التي تعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي التي رأيناها، فإن Sora ليس مثاليًا. في أحد الأمثلة، فإن المطالبة، التي تطلب مقطع فيديو لشخص دلماسي ينظر من خلال النافذة وأشخاص "يمشون ويركبون الدراجات على طول شوارع القناة"، تحذف الأشخاص والشوارع الموجودة في الفيديو بالكامل. تحذر OpenAI أيضًا من أن النموذج قد يواجه صعوبة في فهم السبب والنتيجة، فيمكنه إنشاء مقطع فيديو لشخص يأكل ملف تعريف الارتباط، على سبيل المثال، ولكن قد لا يحتوي ملف تعريف الارتباط على علامات عض.

Sora ليس النموذج الأول لتحويل النص إلى فيديو. قامت شركات أخرى، بما في ذلك Meta وGoogle وRunway، إما بإثارة أدوات تحويل النص إلى فيديو أو جعلتها متاحة للجمهور. ومع ذلك، لا توجد أداة أخرى قادرة حاليًا على إنشاء مقاطع فيديو تصل مدتها إلى 60 ثانية. يقوم Sora أيضًا بإنشاء مقاطع فيديو كاملة مرة واحدة، بدلاً من تجميعها معًا إطارًا بإطار مثل النماذج الأخرى، مما يضمن بقاء الموضوعات في الفيديو كما هي حتى عندما تخرج عن نطاق العرض مؤقتًا.

أثار ظهور أدوات تحويل النص إلى فيديو مخاوف بشأن قدرتها على إنشاء لقطات مزيفة ذات مظهر واقعي بسهولة أكبر. "أنا مرعوب للغاية من أن هذا النوع من الأشياء سيؤثر على الانتخابات المتنازع عليها بفارق ضئيل"، أورين إتزيوني، الأستاذ في جامعة واشنطن والمتخصص في الذكاء الاصطناعي، ومؤسس True Media، وهي منظمة تعمل على تحديد المعلومات المضللة في السياسة وقالت الحملات لصحيفة نيويورك تايمز. وقد أثار الذكاء الاصطناعي التوليدي على نطاق أوسع ردود فعل عنيفة من الفنانين والمهنيين المبدعين الذين يشعرون بالقلق إزاء التكنولوجيا المستخدمة لاستبدال الوظائف.

وقالت OpenAI إنها تعمل مع خبراء في مجالات مثل المعلومات الخاطئة والمحتوى الذي يحض على الكراهية والتحيز لاختبار الأداة قبل إتاحتها للجمهور. تقوم الشركة أيضًا ببناء أدوات قادرة على اكتشاف مقاطع الفيديو التي تم إنشاؤها بواسطة Sora وتضمين البيانات الوصفية في مقاطع الفيديو التي تم إنشاؤها لتسهيل اكتشافها. رفضت الشركة إخبار التايمز بكيفية تدريب سورا، باستثناء الإشارة إلى أنها استخدمت "مقاطع الفيديو المتاحة للعامة" بالإضافة إلى مقاطع الفيديو المرخصة من أصحاب حقوق الطبع والنشر.