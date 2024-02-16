Alan Wake 2 لعبة Remedy الأسرع مبيعًا على الإطلاق

إذا كنت قد استمتعت بلعب Alan Wake 2 خلال الأشهر القليلة الماضية، فأنت لست وحدك على الإطلاق.

أعلنت شركة Remedy Entertainment أن Alan Wake 2 باعت 1.3 مليون وحدة منذ إصدارها في أكتوبر 2023، مما يجعلها اللعبة الأسرع مبيعًا للمطور. باعت Alan Wake 2 ثلاثة أضعاف عدد النسخ الرقمية خلال أول شهرين لها، مقارنة بما فعلته زميلتها Remedy game Control خلال الأشهر الأربعة الأولى.

لقد كانت المبيعات المرتفعة بمثابة انقلاب كبير للتوسع المستمر لشركة Remedy. "لقد دعم الإطلاق الناجح لـ Alan Wake 2 مشاريع الألعاب الأخرى لدينا: Condor وControl 2 وMax Payne 1 و2 remake زادت جميعها من وتيرة التطوير بفضل الموظفين الذين تم إطلاق سراحهم من Alan Wake 2، ونتوقع أن تصل هذه المشاريع إلى هدفها التالي مراحل التطوير خلال النصف الأول من عام 2024،" صرح الرئيس التنفيذي لشركة Remedy Tero Virtala.

على الرغم من النجاح المبكر، إلا أن الجزء الثاني لم يحقق أرباحًا للشركة بعد: "لقد استردت اللعبة بالفعل جزءًا كبيرًا من نفقات التطوير والتسويق"، كما أشار فيرتالا. ومع ذلك، يتوقع رئيس Remedy أن "تولد مبيعات ممتازة طويلة المدى" مثل Control، التي تجاوزت 4 ملايين وحدة منذ طرحها للبيع في أغسطس 2019.

بالنسبة لأي شخص لم يلعبها بعد، تتبع Alan Wake 2 النسخة الأصلية لعام 2010 وتتعمق أكثر في عالم Remedy’s Connected Universe. يواجه اللاعبون الوحوش والأشباح والحيازة الشيطانية والحقائق المتغيرة وأوبرا موسيقى الروك والقتل الخارق. ستستمر القصة مع قيام Remedy بإضافة اثنين من المحتويات القابلة للتنزيل (DLC) المدفوعة إلى Alan Wake 2 في المستقبل القريب.

من المرجح أن تعمل لعبة Control 2 على توسيع هذا الكون إلى أبعد من ذلك، مما يمنح عشاق Remedy مجموعة كبيرة من المحتوى الخارق والمترابط للاستمتاع به في الأشهر والسنوات القادمة.