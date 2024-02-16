المدير التنفيذي لمؤسسة AE2DT: إقامة معرض للصناعات المصرية اليدوية بفرنسا

قالت الدكتورة نفيسة عثمان، المدير التنفيذي لمؤسسة AE2DT "نعمل معاً للتطوير المستمر"، إن مصر شهدت نهضة كبيرة في جميع المجالات خلال الاونة الأخيرة .

وأضافت عثمان في بيان صحفي اليوم، أنها أرادت أن تكون جزء من هذا التطوير، عن طريق نقل هذه الصورة الموجودة فى مصر إلى كل شخص فرنسا لم يزور مصر منذ فترة، وأن نكون وجهة مشرفة لمصر فى الخارج.

وأشارت أنها قامت عن طريق المؤسسة بأن تجمع المواهب والمبتكرين والمبدعين فى مجالاتهم، وتعمل على مشروع قومي كبير تحت اسم "خان توت"، الذي يقوم على عمل معرض كبير لعرض جميع المنتجات اليدوية تحت أجواء وتنظيمات مصرية فى فرنسا، حتي نستطيع أن نعرف الأجانب بمصر ونشجعهم على زيارتها.



وأوضحت عثمان، بأن المؤسسة تضم كوادر تستطيع أن تشرح للأجانب تاريخ مصر وأهم معالمها، مؤكدة أن بعد كل أيفنت تم تنظيمه فى فرنسا، ساهمنا فى أن نشجع الكثير من السائحين الأجانب بزيارة مصر.

وأكدت أن المؤسسة تقوم بعمل مشاريع كثرة فى الخارج، وتسليط الضوء على النماذج المشرفة من المصريين بالخارج، كما أنه تسعي أن يكون للكوادر المصرية فى الخارج دور مهم، كما أنه سوف تقدم أكثر من برنامج خلال الفترة القادمة.