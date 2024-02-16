بعثة منتخبي الناشئين والناشئات للطائرة تغادر إلى إيطاليا للمشاركة بكأس الأمم الشتوية
تغادر بعثة منتخبي الناشئين والناشئات للكرة الطائرة القاهرة بعد قليل في طريقهما إلى إيطاليا للمشاركة بكأس الأمم الشتوية
ويستعد منتخبا الناشئين و الناشئات المشاركة في كأس الأمم الشتوية بإيطاليا خلال الفترة من 16 و حتى 27 فبراير الجاري.
وكلف مسئولو اتحاد الكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر، حسن عابد المدير التنفيذي للاتحاد برئاسة البعثة في إيطاليا.
وتضم قائمة الناشئين كلًا من: زياد محمد و أحمد عبد البار و مهند محمد ربيع و أحمد يوسف و محمد نصر و حمزة ياسين ومعتز أحمد و مصطفى شريف و زياد محمد و خالد محمود و إبراهيم أحمد و فادي محمود و مروان محمد و الحبيب إبراهيم.
بينما تضم قائمة الناشئات كلًا من: ملك وائل و زينة أحمد و نور حمدي و ريتاج هشام وجميلة محمد و هنا كريم و هدى أحمد و ردينة أحمد و ملك سامح و جودب محمد و سلمى سامح و لوجين أحمد و عالية محمد و رايان محمد شوقب و فريدة أيمن عبد الستار .
و يشارك كلا المنتخبين في هذه البطولة استعدادًا لبطولة العالم شهر يونيو المقبل و التي لم يتم تحديد مكانها حتى الآن.