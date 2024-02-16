مدير بطولة كأس العالم للسلاح: أشكر وزير الشباب والرياضة.. نسعى للوصول لأفضل النتائج

كشف أحمد الميداني عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للسلاح ومدير بطولة كأس العالم لسلاح الشيش فرق وفردي “رجال وسيدات“ عن الاستعدادات النهائية الخاصة باستضافة مصر للبطولة.

وتستضيف مصر منافسات البطولة خلال الفترة من 22 وحتى 25 فبراير الجاري على صالة رقم 1 و 2 بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

قال أحمد الميداني : “ جميع الاستعدادات الخاصة بالبطولة تسير بشكل منتظم، لهذه البطولة التي تنظمها مصر للموة السابعة“.

وتابع: “على الرغم من الخبرات المتراكمة نتيجة تنظيم أكبر وأهم البطولات على مستوى العالم إلا أننا قررنا بدء الاجتماعات منذ شهر ديسمبر 2023 حتى نطمئن تماما لكل التفاصيل التنظيمية والفنية“.

وواصل: “أشكر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على دعمه المستمر والتواصل الدائم للاطمئنان على كافة التفاصيل وتذليل العقبات والصعوبات، كما بدأت الاجتماعات مع الكابتن عبد المنعم الحسيني رئيس الاتحاد من أجل وضع اللمسات النهائية ومتابعة كافة التفاصيل الخاصة بالبطولة“.

واختتم: “البطولة هي الأقوى لكونها أحد آخر المحطات الرئيسية قبل أولمبياد باريس 2024 ويتنافس جميع اللاعبين واللاعبات لاقتناص مقاعد التأهل الأولمبي ونسعى للوصول لأفضل النتائج طبقا للمنحنى التدريبي المخطط له“.