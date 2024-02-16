هواوي وسامسونج تطلقان أجهزة لوحية قابلة للطي وانسحاب أوبو وفيفو

لسنوات عديدة، اقتصرت الشركتان الرائدتان في مجال الأجهزة القابلة للطي، سامسونج وهواوي، على عاملين من حيث الشكل. من ناحية، هناك الأجهزة القابلة للطي التي تشبه الأجهزة اللوحية والتي يبلغ حجمها من 7 إلى 8 بوصات بتنسيق الهاتف الذكي، ومن ناحية أخرى، هناك الهواتف الذكية القابلة للطي الأكثر شيوعًا، والتي عند طيها، تتقلص إلى حوالي نصف حجم الهاتف التقليدي. هاتف ذكي. سيتم عرض عوامل الشكل الأخرى في المعارض التجارية مثل المؤتمر العالمي للجوال القادم وDisplay Week، على الرغم من أنها لم تتجاوز بعد مرحلة النموذج الأولي.

من المتوقع أن تطلق شركة Huawei جهازًا لوحيًا بحجم 10 بوصة قابل للطي في النصف الأول من عام 2024

ووفقا لتقرير من كوريا الجنوبية، فإن هذا سوف يتغير قريبا. انتشرت شائعات حول جهاز لوحي قابل للطي مقاس 17 بوصة من سامسونج سيتم إطلاقه قريبًا أو "تصميم ثلاثي الطي" (يظهر هنا كجزء من Display Week 2022) منذ عام 2022 ولم تظهر مطلقًا في السوق حتى الآن. ولكن الآن، تقوم شركة هواوي بالخطوة الأولى، على الأقل بناءً على تقارير الصناعة الواردة من الصين وكوريا الجنوبية. وفقًا لذلك، تخطط شركة Huawei لطرح هاتف ذكي مزدوج الطي في السوق في النصف الأول من العام، والذي سيوفر شاشة يبلغ قطرها حوالي 10 بوصات عند فتحه بالكامل.

وتأمل شركة هواوي في العودة إلى صدارة قطاع الهواتف الذكية، على الأقل في الصين، وفقًا للتقرير. ومن خلال القيام بذلك، قد تعمل هواوي أيضًا على إحداث تغيير في سوق الأجهزة اللوحية التي تهيمن عليها أجهزة iPad من Apple وGalaxy Tabs من Samsung والاحتكار الثنائي بين Samsung وApple في بقية العالم، على الأقل وفقًا لممثل الصناعة الذي أجرت صحيفة Hankyung الكورية الجنوبية مقابلة معه. سيكون من المثير بالطبع أن نرى كيف تتفاعل سامسونج مع هذا التهديد الجديد من الصين.

رد فعل سامسونج، وانسحاب أوبو وفيفو

وفقًا للمسرب والمراقب التكنولوجي Tech_Reve، فإن الهواتف الذكية التي طرحتها سامسونج جاهزة للإنتاج الضخم، ويجري أيضًا النظر في الإنتاج الضخم لأحد المفهومين ثلاثي الطيات (Flex G أو Flex S). لا تنوي سامسونج تفويت فرصة أن تصبح الشركة المصنعة الأولى في العالم لمثل هذا الجهاز القابل للطي مرة أخرى، وفقًا لما ذكره المتسرب على X (تويتر سابقًا، انظر أدناه). ويبقى أن نرى ما إذا كان التقرير صحيحًا في القول بأن شركتي Xiaomi و Vivo قد قررتا الانسحاب تمامًا من القطاع القابل للطي.