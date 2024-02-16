هواوي تجهز هاتفًا ذكيًا OLED ثلاثي الطي

تستمر الشائعات في الإشارة إلى أن شركة Samsung Electronics لاحظت خطة Huawei، وقد تقرر شركة تصنيع الهواتف الذكية الكورية أن تكون الأولى في السوق بجهاز جديد، وتُطلق هاتفها ثلاثي الطي - أو ربما حتى أول هاتف قابل للطي.

يعمل الجهاز ثلاثي الطي على زيادة حجم الشاشة بشكل أكبر مقارنة بالهاتف العادي القابل للطي، ولكنه سيكون أيضًا أكثر سمكًا، ومن المحتمل أن يكون أقل متانة لأنه يحتوي على مفصلين. لقد أظهر التاريخ أن أجهزة الجيل الأول الجديدة عادة ما تكون بها قيود كبيرة، ولكن يمكن إصلاحها بسرعة في الأجيال المقبلة.

وكانت شركة Xiaomi عرضت نموذجًا أوليًا لهاتف ثلاثي الطي في عام 2019، لكن الشركة لم تطلق مثل هذا الجهاز تجاريًا. حتى الآن. أظهرت مختبرات أشباه الموصلات اليابانية نماذج أولية OLED ثلاثية الطي تعمل باللمس في عام 2014. كانت التكنولوجيا في وقت مبكر جدًا بحيث لا يمكن تسويقها تجاريًا في ذلك الوقت.