انخفاض اشتراكات Xbox Game Pass

لدى Game Pass، خدمة اشتراك الألعاب من مايكروسوفت، 34 مليون مشترك اعتبارًا من فبراير 2024. وكشفت Microsoft عن الرقم في منشور مدونة حيث شاركت خطتها حول مستقبل أعمال Xbox.

يكشف الرقم الأخير أن نمو Game Pass قد تباطأ بشكل كبير. استغرقت مايكروسوفت ثلاث سنوات منذ إطلاق Game Pass في عام 2017 للوصول إلى 10 ملايين مشترك في أبريل 2020. وفي الأشهر الخمسة التالية، أضافت الشركة خمسة ملايين مشترك، ووصل عدد المشتركين إلى 18 مليون مشترك بحلول يناير 2021، بمعدل نمو يقارب 90 بالمائة. كل سنة. وبعد عام، أعلنت الشركة أن خدمة Game Pass لديها 25 مليون مشترك. على مدار العامين الماضيين، أضافت Game Pass تسعة ملايين مشترك، وهو ما يمثل زيادة سنوية متوسطة تبلغ 18 بالمائة فقط.

يتيح Game Pass للاعبين دفع رسوم شهرية لشركة Microsoft للوصول غير المحدود إلى مكتبة متطورة من الألعاب التي يمكنهم لعبها على وحدات التحكم أو أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم. في إعلان صدر يوم الخميس، كشف قادة العلامة التجارية عن خطط لجلب ألعاب Xbox إلى المزيد من المنصات بما في ذلك PlayStation 5 وNintendo Switch، وكلاهما لديه عدد أكبر بكثير من المستخدمين من Xbox. لا توجد حاليًا أي خطط لتقديم Game Pass على منصات Sony أو Nintendo.