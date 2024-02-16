أوباميانج يعادل رقم فالكاو في صدارة هدافي الدوري الأوروبي عبر التاريخ

عادل أوباميانج لاعب مارسيليا الفرنسي، النجم الكولومبي راداميل فالكاو من حيث الهداف التاريخي لبطولة الدوري الأوروبي بمسماه الحديث.

وكان أوباميانج قد نجح في تسجيل هدفا فى شباك شاختار دونيتسك الأوكراني، بالدقيقة 64 فى ذهاب دور خروج المغلوب من المسابقة.

وأشارت شبكة "أوبتا" المتخصصة في إحصائيات كرة القدم، أن بيير إيمريك أوباميانج، عادل النجم الكولومبي راداميل فالكاو، برصيد 30 هدفا، كأفضل هداف في الدوري الأوروبي منذ تغيير اسمه في موسم 2009/10.

وتعادل مارسيليا مع مضيفه فريق شاختار دونيتسك، بهدفين لمثلها، فى المباراة التى جمعتهما مساء الخميس، في ذهاب دور خروج المغلوب من اليوروباليج.

ويتجدد اللقاء بين مارسيليا وشاختار، مساء الخميس المقبل 22 فبراير، على ملعب "فيلدروم"، معقل فريق مارسيليا الفرنسي في مباراة الإياب من هذه المرحلة بالدوري الأوروبي.