كيربي: عملية إسرائيلية كبيرة في رفح قد تؤدي إلى كارثة

أعلن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي أن عملية كبيرة للجيش الإسرائيلي في رفح قد تؤدي إلى كارثة، وفق روسيا اليوم.

وقال كيربي خلال مؤتمر صحفي، إن واشنطن تصر على أن تجري العملية في رفح فقط بشرط وجود خطة لحماية السكان المدنيين.

وتابع: "في غياب مثل هذه الخطة قد تؤدي العملية الكبيرة في رفح إلى كارثة".

وأضاف: "نواصل المناقشة مع شركائنا الإسرائيليين حول ما يمكن أن تضمه هذه الخطة".

ورفض كيربي كذلك تصريحات نائب الأمين العام للأمم المتحدة مارتين غريفيث، الذي وصف "حماس" بأنها "حركة سياسية" وليس "منظمة إرهابية".

وأكد كيربي أن واشنطن تعتبر "حماس" منظمة إرهابية، مضيفا أنه "لا شك في أنها تريد محو إسرائيل من على وجه الأرض".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أعلن يوم 7 فبراير أن العسكريين تلقوا أمرا بالاستعداد لإطلاق عملية عسكرية في رفح.

وبعد يومين من ذلك كلف نتنياهو الجيش بإعداد خطة لإجلاء السكان المدنيين من رفح والقضاء على كتائب "حماس" في المدينة.