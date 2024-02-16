اليوم.. اليوم.. ختام منافسات بطولة كأس مصر للكانوي و الكياك

تختتم اليوم الجمعة منافسات بطولة كأس مصر للكانوي و الكياك والتي تقام خلال الفتره من 14 وحتى 17 فبراير الجاري بمجري سباقات نهر النيل.

و اختتمت أمس تصفيات سباقات 200 , 500 , 1000 متر في سباقات الكياك و الكانوي للمراحل السنيه المختلفه تحت ١٤ و ١٦ سنه براعم ولاد و بنات، وتحت ١٨ سنه ناشئين و ناشئات و تحت ٢٣ شباب و شابات و رجال و سيدات

ويشارك في البطوله 14 نادي من مناطق الإتحاد المختلفه بمحافظات القاهرة و الإسكندريه و بورسعيد و جنوب الوادي و الأنديه المشاركه هي ( نادي إتحاد الشرطة الرياضي ، نادي يخت الجيزة ، نادي المقاولين العرب ، نادي المصري للتجديف ، نادي الكهرباء للتجديف ، نادي المعدية ، نادي البنك الاهلي ، اليخت المصري ، نادي الصيد ، نادي البحري اليوناني ، نادي تجديف بورسعيد ، نادي السلام البحري ، نادي تجديف الاقصر ، نادي تجديف اسوان

و يدير البطولة الحكم الدولي احمد حلمي غريب و يترأس حكام البطوله الحكم الدولي ك عصام فخري

تقام البطوله بنهر النيل (مجري كوبري الجلاء ) - القاهرة أمام نادي يخت الجيزه