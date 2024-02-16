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الجمعة 16 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

اليوم.. اليوم.. ختام منافسات بطولة كأس مصر للكانوي و الكياك

بوابة الوفد الإلكترونية

تختتم اليوم الجمعة منافسات بطولة كأس مصر للكانوي و الكياك والتي تقام خلال الفتره من 14 وحتى 17 فبراير الجاري بمجري سباقات نهر النيل.

و اختتمت أمس تصفيات سباقات 200 , 500 , 1000 متر في سباقات الكياك و الكانوي للمراحل السنيه المختلفه تحت ١٤ و ١٦ سنه براعم ولاد و بنات، وتحت ١٨ سنه ناشئين و ناشئات و تحت ٢٣ شباب و شابات و رجال و سيدات  

ويشارك في البطوله 14 نادي من مناطق الإتحاد المختلفه بمحافظات القاهرة و الإسكندريه و بورسعيد و جنوب الوادي و الأنديه المشاركه هي ( نادي إتحاد الشرطة الرياضي ، نادي يخت الجيزة ، نادي المقاولين العرب ، نادي المصري للتجديف ، نادي الكهرباء للتجديف ، نادي المعدية ، نادي البنك الاهلي ، اليخت المصري ، نادي الصيد ، نادي البحري اليوناني ، نادي تجديف بورسعيد ، نادي السلام البحري ، نادي تجديف الاقصر ، نادي تجديف اسوان

و يدير البطولة الحكم الدولي احمد حلمي غريب و يترأس حكام البطوله الحكم الدولي ك عصام فخري 
تقام البطوله بنهر النيل (مجري كوبري الجلاء ) - القاهرة أمام نادي يخت الجيزه

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