مشروع التصدي لوباء الكوليرا وحمى الضنك بسنار السودانية

دشن والي سنار المكلف توفيق محمد علي عبدالله، مشروع التصدي لوباء الكوليرا وحمى الضنك بتمويل من صندوق إعانة المرضى الكويتي وشراكة مع جمعية العون المباشر الكويتي وذلك بحضور وزير الصحة المكلف واعضاء اللجنة الامنية بالولاية ومدير تنفيذي محلية ابوحجار .

واكد والي سنار اهتمام حكومته بصحة البيئة للقضاء على الامراض الوبائية، كما ثمن جهود صندوق إعانة المرضى الكويتي، كما اشاد بالجهد الكبير الذي تقوم به وزارة الصحة في الظرف الاستثنائي الحالي.

فيما قال وزير الصحة والتنمية الاجتماعية المكلف دكتور ابراهيم العوض احمد يوسف، إن هذه هي المرة الثالثة لتدشين احدى فعاليات صندوق إعانة المرضى الكويتي بسنار، مثمنا مساهماتهم المتكررة في الصحة خدمة لانسان الولاية والتزامهم بتوفير عدد ٧ ماكينات غسيل كلى مشيرا إلى الجهد المبذول من اجل توفير الخدمات الصحية للمواطن .

وأضاف مفوض العون الإنساني ولاية سنار، محمد عبدالفتاح أن مشروع مكافحة الاوبئة ونواقل الامراض هويعد سندا حقيقيا للولاية ويعالج كثير من قضايا الصحة.

وثمن جهود حكومة سنار بعد اهتمامها بالامن ان تولي الصحة اهتماما خاصا وبشر بمزيد من التدخلات بمحلية ابوحجار في معينات الإيواء والغذاء للوافدين من الخرطوم والجزيرة .

إلى ذلك قال ممثل صندوق إعانة المرضى الكويتي مكتب السودان، مدثر هارون إن مشروع التصدي للاوبئة وهو امتداد لعدد من المشاريع بالولاية.

ولفت إلى ان صندوق إعانة المرضى الكويتي يقدم خدماته في اكثر من ٢٩٩ منفذا بالسودان، مؤكدا انهم بدأوا العمل بسنار منذ العام ٢٠١٩ في مكافحة مرض الكوليرا ومشروع مكافحة الاوبئة في العام 2023 والان نعمل في صحة وسلامة المياه مؤكدا اهمية تعزيز الصحة.

وقال ان المشروع نستهدف به اربعة محليات بالولاية وسوف يتم ادخال عدد من ماكينات غسيل الكلى لمستشفيات الولاية.

وكان قد تحدث المدير التنفيذي لمحلية ابوحجار الاستاذ مسلمي محمد احمد مثمنا دور دولة الكويت لوقوفها مع السودان، واكد على ضرورة الاهتمام بصحة البيئة من اجل مجتمع معافى كما اشاد بجهود صندوق اعانة المرضى الكويتي وجمعية العون المباشر لتنفيذ هذا المشروع الهام .

واشادت فاطمة عبد الحليم مدير الإدارة العامة للرعاية الصحية الأساسية بجهود صندوق إعانة المرضى الكويتي، مشيرة إلى ان هنالك عدد ١٤٤ حالة اشتباه بالكوليرا لم يتم التأكد منها ومؤكدة ان صندوق دعم إعانة المرضى الكويتي ساهم في مكافحة كثير من الأمراض الوبائية.