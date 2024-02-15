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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الأهلي يواجه شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا

بوابة الوفد الإلكترونية

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي النشاط الكروي بعد غياب نحو 52 يوما بسبب التوقف الدولي، وذلك عند مواجهة شباب بلوزداد الجزائري ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

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الأهلي يختتم استعداداته لمباراة شباب بلوزداد

ويحل الأهلي ضيفًا على شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، مساء الجمعة في التاسعة بتوقيت القاهرة.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 5 نقاط، من فوز واحد على ميدياما الغاني، والتعادل مع يانج أفريكانز التنزاني وشباب بلوزداد.

وعلى الجانب الأخر يحتل شباب بلوزداد المركز الثالث في ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، من فوز على يانج أفريكانز وتعادل أمام الأهلي وخسارة على يد ميدياما الغاني.
 

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