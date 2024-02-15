المصري" 2005" يفوز على العبور في بطولة الجمهورية

فاز فريق المصري تحت 18 عام ” الفئة العمرية "2005" بقيادة الكابتن وائل الجبالي، على ضيفه فريق العبور بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس بملعب السيد متولي ضمن مباريات الجولة التاسعة عشر من بطولة الجمهورية " ب " لتلك المرحلة العمرية وأدارها طاقم تحكيم مكون من محمد ابراهيم واسلام رفعت ومحمد أسامة.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد المصري إلى 39 نقطة من سبعة عشر مباراة محتلًا المركز الثاني خلف فريق النجوم والذي يحتل المركز الاول برصيد 42 نقطة من ثمانية عشر مباراة.

انتهى الشوط الأول بتقدم أبناء بورسعيد بهدفين للاشئ، حيث أحرز الهداف أحمد أبو الفتح الهدف الأول في الدقيقة الثلاثين ، فيما أضاف الحارس أحمد وهبة الهدف الثاني في الدقيقة الخامسة والثلاثين وهو هدف مشابه كثيرا لهدف الحارس عصام الحضري في مرمى كايزر شيفز الجنوب افريقي في كأس السوبر عام 2002.

وفي الشوط الثاني ينجح فريق العبور في ادراك التعادل بهدفين متتاليين من ركلتي جزاء ، قبل أن يحرز حسين عبد الستار هدف الفوز للمصري في الدقيقة الحادية والعشرين لتنتهي المباراة بفوز المصري بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

مثل المصري في المباراة : أحمد وهبة لحراسة المرمى ، محمد أكرم ، مهند صلاح الدين ، عمر فاروق ، أحمد صلاح لخط الظهر ، أحمد رامي ، معاذ صلاح الدين ، محمود أشرف لخط الوسط ، حسين عبد الستار ، أحمد أبو الفتح ، صالح فريد لخط الهجوم.

فيما شارك على مدار الشوطين كبدلاء كل من أحمد فؤاد الفار ، محمود سيد " حمو " ، عبد الوهاب نادر.

الجدير بالذكر أن الجهاز الفني لفريق المصري يتكون من : ك. وائل الجبالي مدربًا عامًا ، ك. أحمد صلاح الدين مدربًا مساعدا ، ك. طارق الشناوي مدربًا لحراس المرمى ، ك. محمد عجيزة محللا للأداء ، ، ك. محمد حبيشي أخصائيًا للعلاج الطبيعي ، ك. علي الشحات إداريًا ،ك. أحمد العجوز مسئولًا للمهمات فيما يتكون جهاز الإشراف من : ك. عباس نور الدين مديرًا لقطاع الناشئين ، ك. محمد المنصوري مديرا إداريا للقطاع، ك. السيد الناغي مشرفا على تدريب حراس المرمى ، ك. ابراهيم الصفتي مديرا لشئون اللاعبين ، ك. عادل فؤاد مسئولًا ماليًا.