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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

طريقة عمل اللبنة بخبز التورتيلا| سناك سريع

اللبنة
اللبنة

سناك اللبنة مع خبز التورتيلا من الوصفات اللبنانية اللذيذة، والتي تتميز بمكوناتها الشهية مثل دبي الرمان والزعتر، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيرها بالخطوات.


 

طريقة عمل خبز التورتيلا مع اللبنة

المقادير

لبنة : 160 جرامًا 

- الرمان : 2 ملعقة كبيرة 

- سماق : ملعقة صغيرة 

- الزعتر : ملعقة كبيرة (بودرة) 

- دبس الرمان : ملعقة كبيرة 

- الفلفل الأحمر : ملعقة صغيرة (مطحون) 

- زيت الزيتون : ملعقة كبيرة 

-خبز التورتيلا : رغيف (مقطع مثلثات ومحمص بنكهة الزعتر) 
 

طريقة التحضير

ضعي اللبنة في طبق التقديم، ثم أضيفي فوقها السماق، والزعتر، والفلفل الأحمر، وحبات الرمان، ودبس الرمان.

أضيفي زيت الزيتون على الوجه.

اغرسي خبز التورتيلا المحمص بالزعتر باللبنة، وقدميها على الفور.

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