بالصور.. انطلاق بطولة منطقة القاهرة للاسكواش بنادي الزهور

انطلقت اليوم الخميس بطولة منطقة القاهرة للاسكواش المقامة خلال الفترة من 15 حتى 23 فبراير الجاري على صالات نادي الزهور واستاد القاهرة الدولي للأدوار التمهيدية والرئيسية بينما تقام النهائيات على ملاعب نادي الزهور.

ويستضيف نادي الزهور برئاسة المستشار محمد الدمرداش بطولة منطقة القاهرة للاسكواش للعام الثاني على التوالي بعد النجاح الكبير الذي حققته النسخة الماضية من البطولة وسط اشادات من جميع المشاركين ومنطقة القاهرة برئاسة المهندس أشرف الخولي الذي أكد على التعاون الكبير الذي يلاقيه من نادي الزهور وإدارته لانجاح البطولة.

وتقام البطولة بمشاركة 1400 لاعب ولاعبة يمثلون 31 ناديًا من مختلف انحاء الجمهورية: المعادي، الأهلي، الجزيرة، الصيد، هليو، الشمس، وادي دجلة، الرواد، قناة السويس، سموحة، سبورتنج، طنطا، مجمع 3، المنصورة، 6 أكتوبر، قارون، المنيا، المؤسسة، هايكستب، الاتحاد، بلاك بول، البرولسي، ك. شوت، بورسعيد، سماش، TM sport، م.قومي، الجونة، Mosport، النادي، بالإضافة إلى الزهور.

وتشمل البطولة منافسات -11 سنة، -13 سنة، -15 سنة، -17 سنة، -19 سنة، 23 سنة، عمومي، رواد لفئتي الرجال والسيدات.

ويشارك نادي الزهور تحت قيادة المدير الفني شريف هاشم باجمالي 83 لاعبًا في مختلف المراحل السنية.

وقد استعد نادي الزهور للبطولة بشكل خاص سواء على المستوى الفني أو التنظيمي حيث تم تجدد جميع ملاعب الاسكواش بنادي الزهور لتكون على مستوى الحدث الذي يختتم يوم 23 فبراير بالنهائيات وتوزيع الميداليات في احتفالية مميزة تشهد حضور رموز الاسكواش في مصر.

وقد رحب المستشار محمد الدمرداش رئيس نادي الزهور بجميع المشاركين في البطولة مؤكدًا أن النادي يرحب دائمًا باستضافة الأحداث الرياضية الهامة من أجل المساهمة في نشر الرياضة وبناء أجيال جديدة قادرة على رفع اسم مصر في المحافل العالمية.