(شاهد) Phil Spencer يناقش مستقبل Xbox

من المرجح أن يكون لإصدار هذا الأسبوع من Xbox Podcast الرسمي عيون وآذان أكثر من المعتاد. وذلك لأن ثلاثة من كبار المسؤولين التنفيذيين في Xbox مستعدون لتوضيح ما هو قادم للعلامة التجارية.

سيقوم الرئيس التنفيذي لشركة Microsoft Gaming Phil Spencer ورئيس Xbox Sarah Bond ورئيس محتوى اللعبة والاستوديوهات Matt Booty "بمشاركة التحديثات حول أعمال Xbox"، بعد شائعات مفادها أن العديد من الألعاب الرئيسية قد تأتي إلى PlayStation 5 و Nintendo Switch. أشارت تقارير مختلفة إلى أن العروض الحصرية لمرة واحدة مثل Hi-Fi Rush وSea of Thieves وStarfield وIndiana Jones وGreat Circle مرتبطة بمنصات منافسة. حتى امتيازات الدعم مثل Halo وGears of War يمكن أن تكون في طريقها إلى منصات Sony وNintendo.



من المحتمل أن يقوم Spencer و Bond و Booty إما بتبديد مثل هذه الشائعات أو تأكيد التقارير على Xbox Podcast الرسمي. وتعهد سبنسر بأن “تحديث الأعمال” سيتضمن تفاصيل “حول رؤيتنا لمستقبل إكس بوكس”. يمكنك أن تكتشف بنفسك ما ينطوي عليه ذلك من خلال الاطلاع على الحلقة على YouTube أو خدمات البودكاست مثل Spotify وApple Podcasts وGoogle Podcasts عندما تنزل في الساعة 9 مساءً اليوم الخميس.

https://twitter.com/Xbox/status/1757102346000286155?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1757102346000286155%7Ctwgr%5E5ada5a4b2add72bd708957b12eaac7df0388fc4e%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.engadget.com%2Fwatch-phil-spencer-discuss-the-future-of-xbox-at-3pm-et-164520726.html

من الواضح أن قسم الألعاب في Microsoft قد مر بتغيير كبير خلال الأشهر القليلة الماضية بعد أن أنهى أخيرًا عملية استحواذه الضخمة على Activision Blizzard في أكتوبر ثم قام بتسريح 1900 شخص بعد بضعة أشهر. يجب أن نحصل على مزيد من الوضوح فيما يتعلق بالاتجاه العام لـ Microsoft Gaming اليوم.

يبدو أن Microsoft على وشك أن تصبح ناشرًا متعدد المنصات. وتعهدت الشركة بالفعل بجلب المزيد من ألعابها إلى Switch بعد عقد صفقة مع Nintendo لإصدار عناوين Call of Duty على أنظمة تلك الشركة.

ومع ذلك، من غير المرجح أن تتوقف Microsoft عن صنع وحدات التحكم الخاصة بها في أي وقت قريب. أخبر سبنسر الموظفين في قاعة المدينة في وقت سابق من هذا الشهر أن لدى Xbox المزيد من الأجهزة قيد التنفيذ، وفقًا لـ Inverse. وبحسب ما ورد وضع بوند أيضًا رؤية لجعل Xbox متاحًا على "كل شاشة" وأظهر عنوان Game Pass الذي حقق نجاحًا كبيرًا Palworld على العديد من الأجهزة اللوحية وشاشات التلفزيون والشاشات والأجهزة المحمولة.