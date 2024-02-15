مركبة Intuitive Machines تبدأ رحلة تستغرق عدة أيام إلى القمر

بدأت شركة Intuitive Machines' Odysseus في شق طريقها إلى القمر ويمكن أن تدخل التاريخ كأول مركبة هبوط بنيت بشكل خاص تهبط على سطح القمر. تم نقل مركبة الهبوط إلى الفضاء بواسطة صاروخ SpaceX Falcon 9 باستخدام معزز كان لديه بالفعل 17 رحلة تحت حزامه قبل هذه الرحلة، ويمكنه حتى الطيران مرة أخرى في المستقبل، حيث أنه عاد بأمان إلى الأرض في منطقة الهبوط 1 الخاصة بالشركة. أكدت كل من SpaceX وIntuitive Machines أن مركبة Odysseus قد تم نشرها بنجاح وبدأت رحلتها التي تستغرق عدة أيام إلى القمر.



على وجه الدقة، وضعت شركة Intuitive Machines أنظارها على حفرة Malapert A بالقرب من القطب الجنوبي للقمر كموقع هبوط أوديسيوس. يمكن للمركبة الفضائية أن تعمل لمدة 14 يومًا أرضيًا تقريبًا عندما تعمل بضوء الشمس، لكن الشركة تأمل في أن يتم الهبوط بحلول 22 فبراير. خمس حمولات ناسا بالإضافة إلى البضائع التجارية.

تتضمن أهداف المهمة إظهار دقة الهبوط واختبار بعض قدرات عقدة الاتصالات والملاحة. وسوف يراقب أيضًا كيفية تفاعل أعمدة الصواريخ والطقس الفضائي مع سطح القمر. كانت IM-1 إحدى المهام التي اختارتها وكالة ناسا لنقل أدواتها العلمية إلى القمر خلال السنوات القليلة المقبلة كجزء من مبادرة خدمات الحمولة القمرية التجارية (CLPS). كانت أولى مهام CLPS التي انطلقت هي مهمة Peregrine Mission 1 التابعة لـ Astrobotic، والتي واجهت لسوء الحظ حالة شاذة منعت مركبة الهبوط من توجيه ألواحها الشمسية نحو الشمس وتسببت في تسرب الوقود الدافع. لم يصل Peregrine أبدًا إلى القمر وأنهى رحلته بالاحتراق في الغلاف الجوي للأرض عند عودته.