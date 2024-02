عروض سوني الحصرية تصل إلى PlayStation والكمبيوتر في وقت مبكر

قد تقوم شركة Sony بتقليص الفجوة بين عمليات إطلاق حصريات PlayStation ومنافذ الكمبيوتر الشخصي. اقترح رئيس الشركة هيروكي توتوكي في جلسة أسئلة وأجوبة ما بعد الأرباح يوم الأربعاء (عبر VGC) أنه يريد من PlayStation أن تعمل "بقوة على تحسين أداء الهامش لدينا"، مع لعب الألعاب "متعددة المنصات" دورًا مهمًا. وأوضح في حديثه أنه كان يقصد من خلال المنصات المتعددة أجهزة PlayStation والكمبيوتر الشخصي، وليس Xbox أو Switch.

وعندما سُئل عن عدم مواكبة أرباح سوني لزيادة الدخل الإجمالي، قال إن الأجهزة وألعاب الطرف الأول هما مجالان للتركيز. وأشار إلى أن تخفيض تكلفة الأجهزة في دورة وحدة التحكم هذه كان "من الصعب تحقيقه"، مما يشير إلى أننا لن نشهد أي انخفاض دائم في أسعار وحدة التحكم.

وتابع قائلاً: "أنا شخصياً أعتقد أن هناك فرصاً متاحة لتحسين الهامش، لذلك أود أن أواصل العمل بقوة لتحسين أداء الهامش لدينا". ألمح توتوكي إلى أن إحدى الطرق لتحقيق ذلك هي جني المزيد من المال من عناوين PlayStation Studios (التي نالت استحسان النقاد والناجحة تجاريًا في كثير من الأحيان)، مثل Marvel’s Spider-Man 2 وGod of War: Ragnarok.

قال توتوكي في الأسئلة والأجوبة: "في الماضي، أردنا تعميم وحدات التحكم، وكان الهدف الرئيسي لعنوان الطرف الأول هو جعل وحدة التحكم مشهورة". "هذا صحيح، ولكن هناك تآزرًا فيه، لذلك إذا كان لديك محتوى قوي للطرف الأول - ليس فقط على وحدة التحكم الخاصة بنا ولكن أيضًا على منصات أخرى، مثل أجهزة الكمبيوتر - يمكن تطوير [لعبة] الطرف الأول باستخدام منصات متعددة، وهذا يمكن أن يساعد في تحسين أرباح التشغيل، وهذا شيء آخر نريد العمل عليه بشكل استباقي.

يعد هذا تحولًا واضحًا عن أفكار رئيس PlayStation Studios هيرمان هولست في عام 2022. وقال بعد ذلك إن لاعبي الكمبيوتر الشخصي سيتعين عليهم الانتظار "لمدة عام على الأقل" قبل مشاهدة ألعاب PlayStation للطرف الأول (مطروحًا منها عناوين الخدمة المباشرة) على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم. كان لدى God of War (2018) وأول لعبة Marvel's Spider-Man فجوة مدتها أربع سنوات تقريبًا بين إطلاق PS4 والكمبيوتر الشخصي. شهد العرض الأخير لمايلز موراليس تحولًا لمدة عامين تقريبًا.

في 8 فبراير، أطلقت شركة Sony لعبة Helldivers 2 على أجهزة PS5 وWindows في وقت واحد. تشير VGC إلى أن اللعبة أدت إلى تحقيق أعلى عدد من لاعبي Steam المتزامنين في PlayStation Studios — متغلبًا على God of War (2018)، وThe Last of Us Part I، وHorizon Zero Dawn. تم تطوير Helldivers 2 بواسطة Arrowhead Games مع نشر Sony Interactive Entertainment.

ليس من الواضح ما إذا كان Totoki يعني أننا يمكن أن نتوقع ظهور أعمدة دعم PlayStation المستقبلية مثل لعبة Wolverine القادمة أو Spider-Man أو God of War أو العديد من امتيازات Naughty Dog على الكمبيوتر الشخصي في نفس يوم وحدة التحكم. لكن هناك تحولًا في الإستراتيجية جارٍ بغض النظر، وسيكون لدى توتوكي النفوذ لوضع الخطة موضع التنفيذ: حيث يتولى بدلاً من جيم رايان منصب الرئيس التنفيذي المؤقت لشركة Sony Interactive Entertainment في أبريل.