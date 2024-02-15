X يسمح للجماعات الإرهابية بالدفع مقابل التحقق

سمحت شركة X لعشرات الأفراد والمجموعات الخاضعة للعقوبات بالدفع مقابل خدماتها المتميزة، وفقًا لتقرير جديد صادر عن مشروع الشفافية التقنية (TTP). ويثير التقرير تساؤلات حول ما إذا كان X يخالف العقوبات الأمريكية.

ووجد التقرير 28 حسابًا تم التحقق منها تخص أشخاصًا وجماعات تعتبرها الحكومة الأمريكية تهديدًا للأمن القومي. وتضم المجموعة اثنين من قادة حزب الله وحسابات مرتبطة بالحوثيين في اليمن وحسابات إعلامية تديرها الدولة من إيران وروسيا. ومن بين هذه الحسابات، تم التحقق من 18 حسابًا بعد أن بدأ X في تحصيل رسوم التحقق في الربيع الماضي.

يقول التقرير: "إن حقيقة أن X يطلب من المستخدمين دفع رسوم شهرية أو سنوية مقابل الخدمة المتميزة تشير إلى أن X يشارك في معاملات مالية مع هذه الحسابات، وهو انتهاك محتمل للعقوبات الأمريكية". وكما تشير TTP، تنص سياسات X الخاصة على أنه يُحظر على الأفراد الخاضعين للعقوبات الدفع مقابل الخدمات المميزة. بعض الحسابات التي حددتها TTP كانت تحتوي أيضًا على إعلانات في ردودها، وفقًا للمجموعة، "مما يزيد من احتمالية استفادتهم من برنامج تقاسم الإيرادات الخاص بـ X".

كان تغيير سياسة التحقق في تويتر أحد أهم التغييرات التي قام بها إيلون ماسك بعد توليه إدارة الشركة. وبموجب القواعد الجديدة، يمكن لأي شخص الدفع مقابل علامة اختيار زرقاء إذا اشترك في X Premium. لا يتطلب X من المستخدمين تقديم هوية، وقد سارعت الشركة في بعض الأحيان إلى إغلاق منتحلي الشخصية.

تقدم X أيضًا علامات اختيار ذهبية للمعلنين كجزء من فئة "المؤسسات التي تم التحقق منها"، والتي تبدأ بسعر 200 دولار شهريًا. ووجد تقرير TTP أن الحسابات التابعة لقناة Press TV الإيرانية وبنك Tinkoff الروسي – وكلاهما كيانان خاضعان للعقوبات – كانت بها شيكات ذهبية. كما قام X أيضًا بمنح شيكات ذهبية لما لا يقل عن 10000 شركة. وكما يشير التقرير، فإن مجرد منح الشارة الذهبية للجماعات الخاضعة للعقوبات قد ينتهك سياسات الحكومة الأمريكية.

لم يستجب X على الفور لطلب التعليق، ولكن يبدو أن الشركة قامت بإزالة التحقق من بعض الحسابات المذكورة في تقرير TTP. وغردت قناة Press TV من حسابها الذي لا يزال يحمل شيكًا ذهبيًا: “قامت شركة X، المعروفة سابقًا باسم تويتر، بإزالة الشيك الأزرق وتعليق الاشتراكات المدفوعة للعديد من المنافذ الإيرانية”. كما لم يعد يتم التحقق من روايات قادة حزب الله.

وفي بيان شاركه حسابSafety الخاص بالشركة، قالت X إنها تراجع تقرير TTP وسوف "تتخذ الإجراء إذا لزم الأمر".

وكتبت الشركة: "تمتلك X نهجًا قويًا وآمنًا لميزات تحقيق الدخل لدينا، مع الالتزام بالالتزامات القانونية، إلى جانب الفحص المستقل من قبل مزودي خدمات الدفع لدينا". "لم يتم تسمية العديد من الحسابات المدرجة في تقرير الشفافية التقنية بشكل مباشر في قوائم العقوبات، في حين أن البعض الآخر قد يكون لديه علامات اختيار مرئية للحساب دون تلقي أي خدمات قد تخضع للعقوبات."