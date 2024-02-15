منتخب المصارعة النسائية يشارك ببطولة كليبان الدولية للمصارعة بالسويد

سافر منتخب مصر الوطني الأول للمصارعه النسائية إلى السويد، صباح اليوم الخميس استعدادا للمشاركة في بطولة كليبان الدولية والدخول في معسكر مغلق استعدادا لبطولة أفريقيا المؤهلة للأولمبياد والتي تستضيفها مصر ببرج العرب بمدينة الإسكندرية خلال الفترة من ١٤ وحتى ٢٤ مارس المقبل.

ومن المقرر أن يستمر معسكر منتخب المصارعة النسائية بالسويد حتى يوم ٢٢ فبراير الجاري والعودة محددا الى معسكر الاسكندرية.

وكان المنتخب الأول للسيدات قد بدأ معسكره بالإسكندرية قبل السفر اليوم إلى السويد.

وكشف العميد عادل إبراهيم مصطفى عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للمصارعة أن المعسكر يأتي ضمن خطة مجلس ادارة الاتحاد برئاسة اللواء محمد محمود لتجهيز منتخبات مصر على أعلى مستوى من أجل المنافسة بقوة في بطولة أفريقيا المقبلة وحصد الكوتة الكاملة بأولمبياد باريس 2024 من اجل استمرار تالق المصارعة المصرية قاريا وعالميا .

وتضم بعثة منتخب المصارعة النسائية في معسكر السويد كل من: سمر حمزة صاحب فضية و برونزية العالم ٢٠٢١و ٢٠٢٢، و ندي مدنى صاحبة برونزية العالم تحت ٢٣ عام ٢٠٢٢، و محمد طلبة مديرا فنيا