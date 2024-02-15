كاسبرسكي تقدم تحديثاً لبرنامج الشركاء United

قدمت كاسبرسكي تحديثاً رئيسياً لبرنامج الشركاء الخاص بها، United. ومع زيادة عدد شركائها العالميين، حددت الشركة أربع أساليب جديدة لمن يبيعون، أو ينشرون، أو يقدمون الخدمات المُدارة أو يبنون الحلول باستخدام منتجاتها. لدفع هذا النهج الجديد، تمت مراجعة برنامج الشركاء، كما تم تعديل الميزات والحوافز لتتماشى بشكل أفضل مع نماذج أعمال شركاء كاسبرسكي.

كاسبرسكي هي شركة مزود خدمة يقودها الشركاء وتقوم بمعظم أعمالها من خلال قناة شركاء عالمية، وتعمل مع مجموعة متنوعة من الشركاء الذين لديهم نماذج أعمال وعمليات متنوعة. لذا يتطلب هيكل الشراكة المعقد نهجاً أكثر تخصيصاً حيث يغطي احتياجات وتوقعات كل نوع من الشركاء. ومن هذا المنطلق، ينقسم برنامج الشركاء United من كاسبرسكي حالياً إلى أربع مسارات تركز على نماذج الأعمال: البيع، والنشر، والإدارة، والبناء.

يقول سامر ملك، رئيس قنوات التوزيع لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا: «نبحث باستمرار عن فرص جديدة لدعم شركائنا، حيث نصغي باهتمام إلى ملاحظاتهم ونواكب الأحداث الجديدة واتجاهات السوق الناشئة. يقدم التحديث الأخير لبرنامج شركائنا أربع مسارات عمل مصممة لتتكيف مع نماذج أعمال شركائنا، ولتمكينهم، ولزيادة ربحيتهم أثناء عملهم مع حلول كاسبرسكي الأعلى تقييماً.»

برنامج شركاء SELL

بفضل موقعهم الفريد في السوق وإمكانية الوصول إلى العملاء، كان بائعو التجزئة، وشركات دمج الأنظمة، وبائعو القيمة المضافة المحركات الرئيسية لتوزيع تقنيات كاسبرسكي وإعادة بيعها. يعد برنامج Sell تطوراً لبرنامج United، والذي لطالما استمتع بترحيب الشركاء. حيث حافظ على وضوحه وشفافيته. وتم تبسيط برنامج الخصم وتوسيعه ليشمل المجموعة الكاملة من منتجات كاسبرسكي.

برنامج شركاء DEPLOY

كان التحول من بيع حلول مزودي الخدمة إلى مساعدة العملاء والشركاء على حل تحدياتهم اتجاهاً أساسياً في مجال الأمن السيبراني. وقد صُمِّم برنامج شركاء Deploy لتوسيع شبكة الشركاء الخبراء الذين يفهمون تقنيات الأمن السيبراني للشركة، ويمتلكون القدرة على البيع المسبق، ويستطيعون تقديم عرض أولي وإثبات المفهوم لعملائهم. وسيحصل هؤلاء الشركاء على دعم فني إضافي وقدرات تمكينية ومزايا مالية، بما في ذلك برنامج الخصم التنافسي الجديد.

برنامج شركاء MANAGE

صُمم برنامج Manage الجديد لتطوير ودعم مزودي الخدمات المُدارة، أي الشركاء الذين يقدمون خدمات احترافية وحلولاً مُدارة من خلال نماذج الاستهلاك المرنة. فهم يقدمون خدمات الأمان للعملاء من مركز عمليات الأمان، أو يبنون الحلول بالاستناد إلى خدمات كاسبرسكي. وبالنسبة لهؤلاء الشركاء، تقدم كاسبرسكي برامج خصم مخصصة، وتمدد فترة الدعم الفني، كما تراعي مواءمة البحث والتطوير (R&D) لدعم نمو أعمال الخدمات المُدارة.

ضمن برنامج Manage ، تتوفر ثلاثة مستويات للشراكة. MSP هي شراكة للمبتدئين ممن يقدمون الحلول السحابية وحلول السوق الشامل. بينما المستوى الثاني هو MSP Advanced، وهو مصمم لشركاء MSP المتقدمين الذين يمتلكون أحجام مبيعات عالية وخبرة مبيعات متقدمة. وأخيراً، صُممت شراكة MSSP لأولئك الذين يرغبون في إضافة قدرات الأمن السيبراني المتقدمة إلى مجموعة الخدمات التي يقدمونها لعملائهم. ويقدم كل مستوى هيكلاً مختلفاً للفوائد، بما في ذلك برنامج الخصم الخاص وكذلك الدعم الفني والتسويقي المتقدم الذي يلبي احتياجات كل نوع من الشركاء على أفضل وجه.

برنامج شركاء BUILD

صُمم برنامج شركاء Build مباشرةً للعدد المتزايد من شركاء كاسبرسكي، وذلك للاستفادة من خبرة 27 عاماً في التعاون مع شركات منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات الرائدة في تنفيذ برنامج شراكة مبسط. يتيح هذا البرنامج لشركاء كاسبرسكي إثراء عروضهم بخبرة الشركة المعروفة عالمياً وتقليل الوقت اللازم للتسويق لإطلاق منتجاتهم وخدماتهم. سوف تساعد كاسبرسكي شركاءها في برنامج Build في تضمين المنتجات، كما ستوفر الوصول إلى خبراء البحث والتطوير في كاسبرسكي، وقد تقدم الدعم التسويقي (على أساس كل حالة على حدة)، وذلك بالإضافة لمزايا أخرى. يشتمل برنامج Build على مستويين من الشراكة: التكنولوجيا والاستراتيجية.

يقول تيمور بياشويف نائب الرئيس التنفيذي لأعمال الشركات في كاسبرسكي: «بصفتنا شركة تركز على الشركاء، فإننا نولي اهتماماً خاصاً لتطوير شبكة شركائنا، ونبذل قصارى جهدنا لجعل الشراكة معنا ملائمة ومربحة لشركائنا. إذ يتعامل برنامج شركاء United من كاسبرسكي شركاء الشركة وفقاً لنموذج أعمالهم. ومن خلال تقديم مزايا متباينة، بما في ذلك الدعم الفني والتسويقي الموسع بالإضافة إلى برامج الخصم الخاصة بالشركاء، أصبح من السهل الآن فهم العائدات ورفعها للحد الأقصى.»

