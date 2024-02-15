هواوي تفوز بلقب أفضل بيئة عمل توظيفية

حصلت هواوي، المتخصصة في مجال حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، على لقب "أفضل بيئة عمل توظيفية" للمرة الرابعة على التوالي لعام 2024، والمقدمة من مؤسسة Top Employers Institute، الهيئة الدولية التي تمنح شهادات التميز في ممارسات الموارد البشرية والتي تنظم برنامجاً سنوياً للمصادقة على تميز المؤسسات التي تثبت نجاحها في خلق بيئة عمل متميزة، وتقدم فرص التطور والمزايا الاستثنائية لموظفيها.

يعكس هذا اللقب جهود هواوي المبذولة في سبيل توفير أفضل بيئة عمل لموظفيها بما يشمل توفير جوانب التدريب والتأهيل والتطوير والتحفيز المتكافئة التي تهدف لتعزيز التقدم المهني، وذلك ايماناً منها بدورهم كشريك استراتيجي فعال في نجاح اعمال الشركة،

وقد حازت هواوي على هذا اللقب في 10 دول في منطقة شمال إفريقيا تشمل مصر، الجزائر، تونس، المغرب، الكاميرون، كوت ديفوار، مالي، جمهورية الكونغو الديمقراطية، السنغال، وإثيوبيا.

وقد قامت مؤسسة Top Employers Institute بمنح الشهادة الدولية للمؤسسات وللشركات وفقاً لنتائج استبيان أفضل ممارسات إدارة الموارد البشرية بها، حيث يُغطي الاستبيان ستة مجالات داخل إدارة الموارد البشرية تشمل 20 موضوعًا، من بينها إستراتيجية المؤسسة تجاه الموظفين، وبيئة العمل واكتساب المواهب، والتعلم والتدريب والإنصاف والشمول.

أعرب جيم ليو، الرئيس التنفيذي لشركة هواوي في مصر: "فخورون بحصولنا على لقب أفضل بيئة عمل توظيفية للعام الرابع على التوالي، والذي يأتي تأكيداً على إيماننا الراسخ بأن موظفينا هم من أهم مقومات نجاحنا ، ولذلك نحرص على تحسين بيئة العمل وتعزيز قدراتهم وتطوير مهاراتهم."

وأضاف ليو: " تعكس هذه الشهادة سعى هواوي المستمر في خلق بيئة عمل إيجابية تشجع على الابتكار والتعلم المستمر لموظفيها، حيث يمكن للجميع أن يساهم في عملية التحول الرقمي وتحقيق رؤية مصر 2030. ومن هنا، نعمل باستمرار على تطوير المهارات الرقمية، ورعاية الجيل القادم من القادة الرقميين، من خلال تعزيز بيئة عمل متكافئـة الفرص وتتسـم بالتنـوع والشـمول."

تابع ديفيد بلينك، الرئيس التنفيذي لـ Top Employers Institute: "دائماً ما تساهم بيئة العمل الإيجابية في خلق أفضل ما في الموظفين والمؤسسات، لهذا نحن سعداء بالإعلان عن هذه المجموعة المتميزة من أصحاب الجهات العاملة لعام 2024، حيث شهدنا هذا العام في برنامج Top Employer، تألقاً استثنائياً لما أظهروه من اهتماماً دائماً بتطوير قدرات ومهارات موظفيهم، الامر الذي يسهم بفعالية في إثراء بيئة العمل بأكملها ومن ثم المجتمع ككل".