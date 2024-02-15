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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

حلوى المسخسخة.. حضريها على طريقة المطاعم بهذه الخطوات

المسخسخة
المسخسخة

حلوى المسخسخة من الأطباق الجديدة التي يعشقها الكثير، فتتميز بمذاقها اللذيذ؛ لإحتوائها على طبقة الكيكة المليئة بالحليب ومغطاه بطبقة من الكراميل، وفيما يلي نقدم لك طريقة تخضيرها في المنزل.


 

المسخسخة

طريقة عمل المسخسخة

المكونات

ربع كيلو دقيق اسبونج

3 بيضات

ورقة فانيليا

ربع كوب من الماء

ملعقة كبيرة خل

كوب ونصف من اللبن

نصف كوب لبن مكثف اختياري

كوب كريمة خفق

كراميل أو مربي حليب


 

طريقة التحضير

في البداية قومي بضرب دقيق الاسبونج بالبيض والفانيلا والخل والماء جيدا حتى يصبح خليط ثقيل وكريمي

ثم ضعيه في صينية مدهونة سمن محضرة من قبل

حضري فرن ساخن على 180 درجة، وضعيها فيه لمدة 30 دقيقة

وعندما تخرج قومي بعمل فتحات بخلة الأسنان أو عصا الشيش طاووك وتترك تبرد

ثم قومي بوضع اللبن واللبن المكثف عليها حتى تتشبع بكل الحليب

ضعي طبقة الكريمة عليها ثم طبقة الكراميل أو مربي الحليب وتقدم

من الممكن استخدام أي نوع كيك فانيلا مضبوط عندكم وليس شرطا الكيك الاسفنجي.


 

طريقة تحضيراللبن المكثف

المقادير

كوب سكر بودرة

كوب لبن بودرة

ربع كوب ماء ساخن

مكعب زبدة

 

طريقة التحضير

قومي بضرب جميع المكونات في الخلاط  بطريقة جيدة ثم قومي بوضعها في برطمان نظيف و يحفظ بالثلاجة، بعد مرور ساعة سوف تحصلين على قوام ثقيل. 

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