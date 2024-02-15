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الجمعة 16 فبراير 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

لجنة حماية الصحفيين: إسرائيل تواصل قتل الصحفيين انتقاما

قتل الصحفيين
قتل الصحفيين

قالت لجنة حماية الصحفيين إن إسرائيل تواصل قتل الصحافيين انتقاما من عملهم، وأكدت أنها صنفت ذلك كجرائم قتل.

وحسب روسيا اليوم، أضافت اللجنة أن "الاحتلال اعترف باستهداف سيارة صحفيي الجزيرة حمزة الدحدوح ومصطفى ثريا في 24 يناير".

 

تجدر الإشارة إلى أن أكثر من 100 صحفي سقطوا في قطاع غزة منذ بداية العملية العسكرية التي يشنها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة منذ أكتوبر الماضي.

 

وأعلنت منظمة "مراسلون بلا حدود" الشهر الماضي، أن المحكمة الجنائية الدولية تعتزم التحقيق في جرائم إسرائيل ضد الصحفيين في الأراضي الفلسطينية بما فيها غزة.

 

ونقلت المنظمة ومقرها العاصمة الفرنسية باريس عن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان قوله إن "التحقيق في الانتهاكات في الأراضي الفلسطينية سيشمل الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين".

 

وأضافت "مراسلون بلا حدود" في بيان مرسل إليها من خان أن المحكمة تتحرى الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين إلى جانب الجرائم المحتملة الأخرى في ما يتعلق بالأوضاع في فلسطين.

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