متسللون روس يستخدمون أدوات OpenAI لصقل الهجمات الإلكترونية

تقول Microsoft وOpenAI إن العديد من مجموعات القرصنة المدعومة من الدولة تستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية (GAI) لدعم الهجمات الإلكترونية.

يشير الثنائي إلى أن الأبحاث الجديدة توضح لأول مرة كيفية استخدام المتسللين المرتبطين بالحكومات الأجنبية لـ GAI. وترتبط الجماعات المعنية بعلاقات مع الصين وروسيا وكوريا الشمالية وإيران.

وفقًا للشركات، تستخدم الجهات الحكومية GAI لتصحيح الأخطاء البرمجية، والبحث عن معلومات مفتوحة المصدر لأهداف البحث، وتطوير تقنيات الهندسة الاجتماعية، وصياغة رسائل البريد الإلكتروني التصيدية، وترجمة النصوص. تقول OpenAI (التي تشغل منتجات Microsoft GAI مثل Copilot) إنها أغلقت وصول المجموعات إلى أنظمة GAI الخاصة بها بعد اكتشاف أنهم كانوا يستخدمون أدواتها.

كانت المجموعة الروسية سيئة السمعة Forest Blizzard (المعروفة باسم Fancy Bear أو APT 12) إحدى الجهات الفاعلة الحكومية التي قيل إنها استخدمت منصة OpenAI. وقالت الشركة إن المتسللين استخدموا أدوات OpenAI "في المقام الأول للبحث مفتوح المصدر في بروتوكولات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية وتكنولوجيا التصوير الراداري، وكذلك لدعم مهام البرمجة النصية".

وكجزء من جهودها في مجال الأمن السيبراني، تقول مايكروسوفت إنها تتعقب شمال 300 مجموعة قرصنة، بما في ذلك 160 جهة فاعلة من الدول القومية. وشاركت معرفتها بهم مع OpenAI للمساعدة في اكتشاف المتسللين وإغلاق حساباتهم.

تقول OpenAI إنها تستثمر في الموارد لتحديد وتعطيل أنشطة الجهات الفاعلة في مجال التهديد على منصاتها. يستخدم موظفوها عددًا من الأساليب للنظر في استخدام المتسللين لأنظمتها، مثل استخدام نماذجها الخاصة لمتابعة العملاء المتوقعين، وتحليل كيفية تفاعلهم مع أدوات OpenAI وتحديد أهدافهم الأوسع.

بمجرد اكتشاف هؤلاء المستخدمين غير الشرعيين، تقول OpenAI إنها تعطل استخدامهم للمنصة من خلال إغلاق حساباتهم، أو إنهاء الخدمات، أو تقليل وصولهم إلى الموارد.