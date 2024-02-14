DuckDuckGo يحصل على المزامنة والنسخ الاحتياطي عبر الأجهزة

ليس سراً أن استخدام الإنترنت يعني عادة تسليم معظم معلوماتك الشخصية - بوعي أو بغير وعي. تعتبر DuckDuckGo نفسها بديلاً لذلك، حيث تحمي خصوصية مستخدميها، وهي الآن توفر للمستخدمين طريقة أسهل للوصول إلى معلوماتهم من أماكن متعددة. أعلن المتصفح عن ميزة جديدة للمزامنة والنسخ الاحتياطي تعمل على مشاركة الإشارات المرجعية وإعدادات حماية البريد الإلكتروني وكلمات المرور عبر الأجهزة.

في الأساس، لا يزال بإمكان مستخدمي DuckDuckGo الذين يختارونه بسبب افتقاره إلى مشاركة البيانات الحصول على مزايا استخدام نفس المتصفح على أجهزة متعددة دون التساؤل عمن يمكنه الوصول إلى عمليات البحث الخاصة بهم. يتم تشفير العملية برمتها من طرف إلى طرف، ولا يتلقى DuckDuckGo أي معلومات أبدًا حيث يتم تخزين مفتاح فك التشفير على أجهزة الفرد.

ويعني التحديث أنه يمكن للأفراد مشاركة المعلومات، على سبيل المثال، من متصفح DuckDuckGo الخاص بهم على أجهزة الكمبيوتر الشخصية أو أجهزة Mac إلى أجهزة Android أو iPhone الخاصة بهم والعكس. يمكن للهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية الارتباط برمز الاستجابة السريعة، بينما تطلب أجهزة الكمبيوتر من المستخدمين إدخال الرمز. ليست هناك حاجة لتسجيل الدخول، ولكن سيرغب المستخدمون في تنزيل ملف PDF للاسترداد. فهو يسمح للأشخاص بالوصول إلى البيانات المتزامنة في حالة تعطل الجهاز، بما في ذلك حماية البريد الإلكتروني، والتي تزيل أدوات التتبع المخفية وتنشئ عناوين بريد إلكتروني فريدة وخاصة.