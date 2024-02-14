مارك زوكربيرج: Quest 3 أفضل من Apple Vision Pro

نشر مارك زوكربيرج، رئيس Meta، مراجعة لـ Vision Pro من Apple على Instagram، مذكرًا إيانا جميعًا بأن التنافس بين الشركتين قد تعمق أكثر مع إطلاق سماعة الواقع المختلط الخاصة بالأخيرة.

في مقطع الفيديو الذي تم تصويره باستخدام Meta Quest 3، لم يتقن زوكربيرج الكلمات أثناء وضع Vision Pro في مواجهة جهاز شركته. وقال إنه توقع في الأصل أن تكون Quest ذات قيمة أفضل بالنسبة لمعظم الناس، لأنها "أقل تكلفة بسبع مرات" من Vision Pro الذي يبلغ سعره 3500 دولار. ومع ذلك، بعد اختبار منتج منافسه، توصل إلى استنتاج مفاده أن Quest "هو المنتج الأفضل، هذه الفترة".

وأضاف أن المهمة "أفضل بالنسبة للغالبية العظمى من الأشياء التي يستخدم الناس الواقع المختلط من أجلها". وقال زوكربيرج إنه يعتقد أن Quest "أكثر راحة بكثير"، حيث صممته Meta ليكون خفيفًا ومحمولًا، بحيث يمكن للأشخاص استخدامه أثناء التنقل أو حتى أثناء التسكع مع الأصدقاء والتواصل الاجتماعي. لقد وجد مجال رؤية Quest أوسع وشاشته أكثر سطوعًا من Vision Pro، ووجد أيضًا أن سماعة رأس Meta أظهرت صورًا أكثر وضوحًا عندما حرك رأسه أثناء ارتدائها. وقال إن جهاز أبل به ضبابية في الحركة.

واعترف زوكربيرج بأن Vision Pro يحتوي على شاشة ذات دقة أعلى، لكنه في نفس الوقت، انتقد شركة Apple بسبب "المقايضات" التي كان عليها القيام بها من أجل راحة الجهاز وبيئة العمل. في حين أن وحدات التحكم في Quest "أكثر دقة بعض الشيء"، إلا أنه يعترف بأن تتبع العين من Apple "رائع حقًا". على ما يبدو، استخدمت Meta أجهزة استشعار Vision Pro لـ Quest Pro ولكنها أخرجتها من أجل Quest 3. وتخطط الشركة لإعادتها مرة أخرى في المستقبل. بالطبع، انتهز زوكربيرج الفرصة للحديث عن مكتبة Quest الأكبر والتأكيد على أن Quest، على عكس Vision Pro، لديه إمكانية الوصول إلى تطبيقات YouTube وXbox. أنهى زوكربيرج مراجعته بالحديث عن النماذج المفتوحة والمغلقة لكل جيل من الحوسبة وكيف يريد التأكد من أنه بالنسبة لهذا الجيل، فإن تقنية ميتا، باعتبارها النموذج المفتوح، "تفوز" مثلما فعلت مايكروسوفت في الماضي.