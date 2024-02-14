Max أول خدمة بث تقدم تقنية Dolby Vision للرياضات الحية

كجزء من البيان الصحفي الخاص بتغطية NBA All-Star، أعلنت شركة Warner Bros. Discovery أنها ستقوم ببث الأحداث الرياضية الحية باستخدام Dolby Vision لأول مرة على الإطلاق.

قالت الشركة إن الميزة ستكون متاحة لمشتركي Max مع أجهزة تلفزيون Dolby Vision المدعومة "عبر B / R [Bleacher Report] Sports Add On".

لقد كانت تقنية Dolby Vision متاحة لبث الأفلام والمسلسلات التلفزيونية على مر العصور، ولكن هذه ستكون المرة الأولى التي يتعلق الأمر بالرياضات الحية.

ألمحت شركة Warner Bros. Discovery إلى أنها ستكون متاحة قريبًا عبر ألعاب كرة القدم NBA وNHLA وMLB وNCAA وكرة القدم الأمريكية أيضًا. يستخدم Max بالفعل صوت Dolby Atmos لتحسين الألعاب الحية.

يمكن القول إن البث الرياضي يستفيد أكثر من Dolby Vision، لأنه يعزز مستويات السطوع والوضوح والألوان. قالت Dolby سابقًا أنه سيتم التعامل مع خلاصات HDR في الوقت الفعلي بذكاء حتى لا يتم تفجير المناطق الساطعة ولا تضيع التفاصيل في الظل. وقالت الشركة أيضًا إن البث المباشر سيتم ضبطه وفقًا للجهاز الذي يتم تشغيله عليه، لذا فهو مثالي لكل شاشة عرض.

ستكون تغطية NBA All-Star في نهاية هذا الأسبوع أول من يحصل على Dolby Vision. تشمل التغطية المباراة يوم الأحد 18 فبراير بدءًا من الساعة 8 مساءً بالتوقيت الشرقي، بالإضافة إلى عرض خاص لمدة ساعتين لـ NBA All-Star Tip-Off في الساعة 6 مساءً.

أطلق Max فئة Bleacher Report في 5 أكتوبر، حيث يقدم أحداثًا رياضية حية بما في ذلك MLB وNBA وNHL وNCAA. كما أنه يوفر إمكانية الوصول إلى جميع عروض WBD قبل وبعد اللعبة، إلى جانب أبرز تقارير Bleacher Report والأفلام الوثائقية والمزيد. قامت الشركة مؤخرًا بتمديد الموعد النهائي للبرمجة المجانية حتى 29 فبراير 2024. وبعد ذلك، ستكلف 10 دولارات شهريًا، لكن إضافة Dolby Vision تجعله خيارًا أكثر إقناعًا.