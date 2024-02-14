مطربو الأوبرا مع علي الحجار على مسرح "100سنة غنا"

فن

قدم الفنان علي الحجار عدد من أصوات الأوبرا المميزين في حفله الأول من مشروع 100 سنة غنا على المسرح الكبير وسط حضور كامل العدد.

شارك علي الحجار في حفله الاول من 100 سنة غنا كلا من الفنان أحمد عفت في أغنية أهواك والفنانة نهاد كمال في أغنية أغدًا ألقاك والفنانة أسماء كمال في أغنية اه لوتعرف.

يذكر أن المشروع الفنى 100 سنة غنا يضم سلسلة من العروض التى ترصد تاريخ الموسيقى والغناء العربي وتطوره خلال القرنين التاسع عشر والعشرين مع تناول أهم الموسيقيين خلال تلك الفترة في شكل يجمع الغناء بالدراما والاستعراض ويهدف إلى تأكيد ريادة مصر الفنية في مجال الموسيقى و الغناء وتعريف الأجيال الجديدة بالتراث الموسيقي العربي والتعبير عن التحولات الاجتماعية والسياسية التي مر بها المجتمع في مختلف الفترات الزمنية من خلال الموسيقى والغناء.