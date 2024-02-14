سوني تخفض توقعاتها لبيع أجهزة PS5

خفضت شركة Sony توقعات مبيعات PlayStation 5 للعام المالي 2023 بشكل كبير وتتوقع الآن بيع 21 مليون وحدة، بانخفاض عن التوقعات السابقة البالغة 25 مليونًا. هذا على الرغم من تحقيق إيرادات ربع سنوية قياسية وبيع 8.2 مليون جهاز PS5 خلال موسم العطلات. حتى الآن في هذا العام المالي، باعت شركة Sony 16.4 مليون وحدة تحكم، ليصل إجمالي مبيعاتها إلى 54.8 مليونًا بشكل عام. (باعت الشركة 19.1 مليون جهاز PS5 في السنة المالية 2022.)

أعلنت شركة Sony في ديسمبر أنها باعت 50 مليون وحدة PS5 على مدى ثلاث سنوات، اعتبارًا من 9 ديسمبر 2023. وهذا أطول بأسبوع واحد فقط مما استغرقه PS4 لتحقيق نفس الرقم، ولم يتعثر الأخير بسبب سلسلة التوريد. القضايا والوباء العالمي.

ارتفعت الإيرادات بنسبة 16 بالمائة مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي، ويرجع الفضل في ذلك جزئيًا إلى تحسن مبيعات العناوين غير التابعة للطرف الأول. ومع ذلك، انخفض الدخل التشغيلي بشكل ملحوظ (26 بالمائة)، وذلك بسبب انخفاض مبيعات الطرف الأول والخسائر في الأجهزة بسبب العروض الترويجية. بمعنى آخر، مبيعات PS5 لا تلبي توقعات الشركة على الرغم من الخصومات.

شهدت شركة سوني مبيعات أعلى في الأرباع الثلاثة هذا العام مقارنة بالعام الماضي. ومع ذلك، قد لا يستمر ذلك هذا العام، حيث تتوقع مبيعات تبلغ 4.6 مليون فقط للربع الرابع من عام 2023 (من فبراير إلى أبريل)، بانخفاض عن 6.3 مليون في الربع الرابع من عام 2022.

وفيما يتعلق بألعاب الجزء الأول الجديدة، أشارت سوني إلى أن Marvel’s Spider-Man 2 باعت 10 ملايين وحدة (اعتبارًا من 4 فبراير) منذ إصدارها في أكتوبر 2023.

وشهدت جميع أقسام سوني الأخرى تقريبًا إيرادات أعلى، بما في ذلك قسم حلول التصوير وأجهزة الاستشعار (تصنع سوني أجهزة استشعار لأجهزة iPhone والعديد من الأجهزة الأخرى)، إلى جانب الصور والموسيقى. وأدى ذلك إلى رقم قياسي بلغ 3.75 تريليون ين للربع الثالث (24.9 مليار دولار) مقارنة بـ 3.08 تريليون ين في العام السابق (20.5 مليار دولار).