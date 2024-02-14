رفع حصة فودافون في بساطة إلى 20%

أعلنت شركة بساطة القابضة للمدفوعات المالية، الرائدة في خدمات الدفع الإلكتروني في مصر، عن أنها بصدد إتمام صفقة رفع حصة فوافون مصر في كل من الشركتين التابعتين لها (شركة تي بي إي مصر لحلول وخدمات السداد ش.م.م (بي) وشركة تطوير نظم البرمجة والدفع الإلكتروني ش.م.م (مصاري)، من 10% تقريبًا إلى 20% بعد موافقة البنك المركزي المصري على الصفقة، بعد شراكة ناجحة بدأت في أبريل ٢٠٢٢ وهو ما يعزز من مكانتها القوية في قطاع المدفوعات الرقمية.

وبموجب رفع حصة فودافون مصر في الشركتين التابعتين، يسعى الطرفين إلى فتح مجالات تعاون لتحقيق تحول رقمي شامل في قطاع المدفوعات الإلكترونية تماشيًا مع استراتيجية الدولة نحو الشمول المالي. وبدورها، تعزز هذه الصفقة من خطط النمو والتوسع التي تستهدفها بساطة من خلال إطلاق عدد من الخدمات المختلفة والمميزة خلال العام الجاري بالتعاون مع شريك موثوق عالمياً، والتي من شأنها تحقيق طفرة في قطاع المدفوعات المالية، والوصول لعدد أكبر من العملاء بهدف تعزيز مفهوم الشمول المالي.

قال كريم شحاتة، الرئيس التنفيذي لشركة "بساطة" القابضة للمدفوعات المالية" عن رفع حصة فودافون مصر في بساطة قائلا: "تمثل هذه الخطوة علامة مهمة في مسيرة بساطة، حيث نتطلع من خلالها إلى فتح المزيد من مجالات التعاون مع فودافون بهدف تسهيل ودعم التطور التكنولوجي وتعزيز الشمول المالي في مصر ودعم جهود الحكومة المصرية للتحول الرقمي".

وعلق كريم عيد، رئيس القطاع التجاري بشركة فودافون مصر: "تعتبر فودافون أولى شركات الإتصالات لتي أولت اهتماما كبيراً لمفهوم الشمول المالي وتقديم خدمات الدفع الإلكتروني منذ سنوات، ونسعى دائماً لإبرام شراكات إستراتيجية لتوسيع نطاق تقديم تلك الخدمات لأكبر عدد من العملاء، وإستكمالاً للنجاح الذي حققته شراكتنا مع بساطة تم الإعلان عن زيادة حصة فودافون ل20% بعد الموافقات اللازمة، ونتوقع أن تدعم هذة الشراكة رؤية فودافون والدولة في تحقيق الشمول المالي، وستضمن وصول خدمات الدفع الإلكتروني لجميع الفئات."

وأضاف: "من خلال خبراتنا في هذا المجال لسنوات ومع قاعدة عملائنا التي فاقت ال٤٥ مليون عميل نستعد لتقديم الدعم الكامل والعمل مع شركائنا لتطوير قطاع المدفوعات الإلكترونية والمساهمة في توفير بيئة داعمة تعزز من مفهوم الشمول المالي وتوفر لعملائنا بتجربة دفع رقمية على أعلى مستوى."