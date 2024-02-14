الأوبرا تعلق على عدم مشاركة محمد الحلو في مشروع 100 سنة غنا

أصدرت دار الاوبرا المصرية بيانا بشان اعتذار المطرب الكبير محمد الحلو عن عدم المشاركة فى الحفل الاول من مشروع 100 سنة غنا مع الفنان الكبير علي الحجار.

أكدت الأوبرا خلال البيان أن الاعتذار جاء نتيجة خلاف نشب بين المطرب الكبير محمد الحلو وقائد الاوركسترا الخاص للمطرب الكبير على الحجار المايسترو هشام جبر الذى قام باعادة توزيع المؤلفات المقدمة فى الحفل .

وشددت دار الاوبرا المصرية انها ليست طرفا فى هذا الخلاف وليس لها اية صلة به متابعة ان ابوابها مفتوحة دائما لجميع المبدعين والفنانين .