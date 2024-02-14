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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

جامعة المنيا الأهلية تناقش آليات تطبيق المنح الدراسية المقررة للطلاب

مجلس جامعة المنيا
مجلس جامعة المنيا الأهلية

ناقش مجلس تسيير الأعمال بجامعة المنيا الأهلية  ، اليوم الأربعاء ، برئاسة الدكتورعصام فرحات ، رئيس جامعة المنيا ، والقائم بأعمال رئيس المنيا الأهلية  ، وبحضور الدكتور أبو هشيمة السيد، القائم بعمل نائب رئيس جامعة المنيا الأهلية  للشئون الأكاديمية.

 

وعمداء كليات الجامعة الأهلية  ، والدكتور باسم عبد الحكيم، أمين عام الجامعة ، عددًا من الموضوعات والقرارات المتعلقة  بالأمور الأكاديمية والإدارية الخاصة بالجامعة، وفي بداية الإجتماع ، أحاط رئيس الجامعة أعضاء المجلس علمًا ، بما تم مناقشته واتخاذه من قرارات خلال اجتماع مجلس أمناء جامعة المنيا الأهلية ، والذي عُقد برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، رئيس مجلس الأمناء ورئيس مجلس الشيوخ ،  وعرض ما تم من انجازات خلال الفترة السابقة ، وما تم إقراره من قواعد المنح الدراسية للطلاب.

 

وقد أقر مجلس تسيير الأعمال ، التأكيد على دور المرشد الأكاديمي لكل برنامج من برامج الجامعة ؛ لمساعدة الطالب في الإعداد والتخطيط لمستقبله العلمي ، وتوجيهه بالإرشادات التي تؤدي إلى استمراره فى التفوق ، ومعاونته لتحقيق النجاح المنشود ، في ظل استخدام التقنيات والتطورات التكنولوجية المتسارعة. 

 

كما تقرر ، عقد اجتماع دوري للمجلس ، على أن يكون في الأسبوع الأول من كل شهر ،  بالإضافة إلى عقد اجتماع للجنة الشئون الأكاديمية ، لتكون في الأسبوع الثاني من كل شهر ، بحضور مديري البرامج ، لتسهيل الأعمال أمام الطلاب ، وتسخير كافة الإمكانات المُتاحة لتوفير البيئة التعليمية الملائمة لهم ، ومناقشة كل ما يتعلق بأمور الجامعة الأهلية، وطلابها.

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