جامعة المنيا الأهلية تناقش آليات تطبيق المنح الدراسية المقررة للطلاب

ناقش مجلس تسيير الأعمال بجامعة المنيا الأهلية ، اليوم الأربعاء ، برئاسة الدكتورعصام فرحات ، رئيس جامعة المنيا ، والقائم بأعمال رئيس المنيا الأهلية ، وبحضور الدكتور أبو هشيمة السيد، القائم بعمل نائب رئيس جامعة المنيا الأهلية للشئون الأكاديمية.

وعمداء كليات الجامعة الأهلية ، والدكتور باسم عبد الحكيم، أمين عام الجامعة ، عددًا من الموضوعات والقرارات المتعلقة بالأمور الأكاديمية والإدارية الخاصة بالجامعة، وفي بداية الإجتماع ، أحاط رئيس الجامعة أعضاء المجلس علمًا ، بما تم مناقشته واتخاذه من قرارات خلال اجتماع مجلس أمناء جامعة المنيا الأهلية ، والذي عُقد برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، رئيس مجلس الأمناء ورئيس مجلس الشيوخ ، وعرض ما تم من انجازات خلال الفترة السابقة ، وما تم إقراره من قواعد المنح الدراسية للطلاب.

وقد أقر مجلس تسيير الأعمال ، التأكيد على دور المرشد الأكاديمي لكل برنامج من برامج الجامعة ؛ لمساعدة الطالب في الإعداد والتخطيط لمستقبله العلمي ، وتوجيهه بالإرشادات التي تؤدي إلى استمراره فى التفوق ، ومعاونته لتحقيق النجاح المنشود ، في ظل استخدام التقنيات والتطورات التكنولوجية المتسارعة.

كما تقرر ، عقد اجتماع دوري للمجلس ، على أن يكون في الأسبوع الأول من كل شهر ، بالإضافة إلى عقد اجتماع للجنة الشئون الأكاديمية ، لتكون في الأسبوع الثاني من كل شهر ، بحضور مديري البرامج ، لتسهيل الأعمال أمام الطلاب ، وتسخير كافة الإمكانات المُتاحة لتوفير البيئة التعليمية الملائمة لهم ، ومناقشة كل ما يتعلق بأمور الجامعة الأهلية، وطلابها.