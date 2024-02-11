أوبر تجني أرباحاً مرتفعة للمرة الأولى على الإطلاق

لأول مرة في تاريخها، أنهت شركة أوبر العام الماضي بجني أموال أكثر مما أنفقته على عمليات النقل والتوصيل. كما أشار Business Insider، أعلنت الشركة عن أرباح تشغيلية قدرها 1.1 مليار دولار في عام 2023، مقارنة بخسارة 1.8 مليار دولار في عام 2022. علاوة على ذلك، قالت أوبر إنها حققت دخلاً صافيًا قدره 1.9 مليار دولار بعد خسارة هائلة بلغت 9.1 مليار دولار في عام 2022.

قال الرئيس التنفيذي دارا خسروشاهي في إعلان الأرباح هذا الأسبوع: "إذا نظرنا إلى الوراء، كان عام 2023 بمثابة نقطة انعطاف بالنسبة لأوبر، مما يثبت أننا قادرون على الاستمرار في تحقيق نمو مربح قوي على نطاق واسع".

"إذا نظرنا إلى الوراء، كان عام 2023 بمثابة نقطة انعطاف بالنسبة لشركة أوبر"

في عهد خسروشاهي، حققت أوبر تقدمًا مطردًا في السنوات التي أعقبت الوباء. حتى في فبراير 2020، بدا أن شركة أوبر تبدو أن الربحية كانت في متناول اليد. لكن كوفيد أدى إلى انهيار كبير، حيث انهارت أعمال الشركة في مجال ركوب الخيل. ارتفع الطلب على خدمات التوصيل، لكنه كان بالكاد كافيًا لإبقاء الشركة واقفة على قدميها.

ومع انحسار الوباء، أصبح توفير السائقين مشكلة رئيسية، لذلك بدأت أوبر في إنفاق أكوام ضخمة من الأموال لإغرائهم بالعودة إلى المنصة. وأدى ذلك إلى المزيد من الخسائر الفصلية الكبيرة، مما دفع خسروشاهي إلى إصدار أمر ببذل جهود "صارمة" لخفض التكاليف. في أغسطس 2022، أعلنت أوبر عن أول تدفق نقدي إيجابي لها، مما يشير إلى أن الشركة كانت تدر أموالاً من عملياتها التجارية أكثر مما كانت تخسره. ومع ذلك، ظلت الربحية بعيدة المنال.

وبعد أقل من عامين، وجد خسروشاهي أخيرًا التوازن الصحيح، وسيكون لديه الكثير ليتباهى به عند التوجه إلى حدث يوم المستثمر الخاص بالشركة الأسبوع المقبل. يتوقع المحللون نوعًا من برنامج إعادة شراء الأسهم والأهداف المالية المحدثة.

لكن كل هذا يتناقض مع أهمية وضع أوبر على أسس مالية أقوى. لسنوات عديدة، تعرضت الشركة للسخرية لاستخدامها مجموعاتها من رأس المال الاستثماري لدعم سعر رحلة السيارة في المدينة، وخفض تكلفة الرحلة بشكل مصطنع لجذب العملاء من جيل الألفية الذين ينفرون من سيارات الأجرة القديمة والمعادية رقميًا. وتوقع النقاد أن أوبر لن تحقق أرباحا أبدا لأن نموذج أعمالها كان معيبا بشكل أساسي.

أما الآن، فقد أصبحت رحلات أوبر أكثر تكلفة، وتقوم أساطيل سيارات الأجرة بإعادة بناء عملياتها ببطء. في الواقع، تضيف شركة أوبر سيارات الأجرة إلى تطبيقها في محاولة لتقديم يد العون لمنافستها السابقة. وبدلاً من تخريب القانون والاستهزاء بالمنظمين، تحاول الشركة اللعب بلطف - أو على الأقل هذا ما تقوله.

ومع ذلك، فإنها تواجه تحديات قانونية في جميع أنحاء العالم. وأعلنت مؤخرًا أنها تنفق 30 مليون دولار في السباقات المقبلة في كاليفورنيا لانتخاب مشرعين ودودين. ما هو أفضل استخدام لجميع تلك الأرباح الجديدة.